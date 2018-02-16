Победителей молодежных конкурсов наградят фитнес-браслетами

А также внешними аккумуляторами для гаджетов.

У тех, кто еще раздумывает принимать или нет участие в молодежных конкурсах, появился дополнительный стимул. В качестве призов победителям серии мероприятий центр развития добровольчества Липецкой области планирует презентовать полезную электронику. Это внешние аккумуляторы для зарядки гаджетов и фитнес-браслеты. На приобретение призов учреждение готово потратить почти 54 000 рублей.



Внешние аккумуляторы получат участники областной акции «За Бег», регионального фестиваля молодых лидеров «Вести за собой!» и конкурса «Журналист слова». Фитнес-браслеты вручат лидерам творческого конкурса «Липецкая молодежь 2.0» в разделах «Юмор», «Хореография» и «Вокал», а также лучшим в акции «За Бег». Всего планируется покупка 15 аккумуляторов и 9 браслетов.



Электронный аукцион на поставку призов запланирован на 22 февраля. Покупку оплатят из бюджета Липецкой области.