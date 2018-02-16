Украина потребовала от РФ отремонтировать и вернуть корабли из Крыма‍

В Киеве заявили, что Украина будет готова забрать свои корабли из Крыма только после того, как Россия их отремонтирует.





Генерал-полковник Михаил Коваль, занимавший должность и.о. министра обороны в 2014 году, во время слушаний по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича, обвинил Москву в том, что она "по-пиратски захватила" украинские корабли, а затем "раздербанила" их. Видео допроса опубликовано каналом "112 Украина" на YouTube.



"И мы сейчас, как лохи, встанем на колени перед ними и будем забирать? Нет!" — подчеркнул Коваль.



По его словам, Россия должна ответить за украинскую военную технику в международном суде в Гааге.



"Через суд отдадут — отремонтированные, в таком состоянии, в котором захватили. И не иначе", — подчеркнул Коваль.



При этом бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев заявил, что корабли ломали не российские моряки, а договоренностей по ремонту с Украиной не было.



"Экипажи с кораблей ушли сами, никто их силой не удерживал. Если корабли были брошены, то надо поблагодарить командование Черноморского флота за то, что в одном месте их собрали в Севастополе и не отдают на разграбление", — заявил



По его мнению, Украине следовало вывести корабли с экипажем к новым местам базирования или "заключить договор и выставить свою вахту для их охраны", когда Киев считал суда исправными.



"Кстати сказать, украинские сухопутчики оказались более разворотливыми. Они забрали все, что хотели. А моряки спали, теперь проснулись, и подавай им отремонтированные корабли. Нам бы свои отремонтировать", — добавил адмирал.



Он подчеркнул, что с момента добровольного ухода — без единого выстрела — украинских моряков из Крыма, корабли охраняются черноморцами, и российская сторона готова их передать Киеву.



Он добавил, что состояние корабля можно проследить по бортовым журналам.



В конце января сенатор Франц Клинцевич назвал отказ украинских властей от возвращения оставшейся в Крыму военной техники доказательством нежелания Киева сотрудничать с Россией.



"Нынешний киевский режим способен ответить на жест доброй воли со стороны Москвы только политическим хамством, встав при этом в позу и перевернув все с ног на голову", — написал парламентарий в фейсбуке, отметив, что иной реакции в России "и не ждали".



Сенатор Сергей Цеков также выразил мнение, что украинские власти настроены на обострение отношений с Москвой.



"Я считаю, что в любом случае технику они заберут. Не сегодня, так завтра", — пояснил Цеков.



Парламентарий полагает, что рано или поздно отношения между странами придут в норму.



"Возможно, не при этом руководстве, но "при следующих однозначно", — добавил Цеков.



О готовности Москвы передать Киеву военную технику из Крыма в январе заявил Владимир Путин. Он отметил, что ее состояние можно охарактеризовать как "плачевное".



Глава МИД Украины Павел Климкин в свою очередь сообщил, что руководство страны не получало какого-либо официального предложения от российских властей. Он также фактически отказался забирать военную технику, подчеркнув при этом, что Украина не будет делать ничего, что ослабит политическую либо юридическую позицию страны.



Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Киев должен рассматривать предложение о возврате кораблей из Крыма как официальное. Он добавил, что не знает о том, отправляла ли Москва украинской стороне "какие-то бумаги по дипломатическим каналам". В Киеве заявили, что Украина будет готова забрать свои корабли из Крыма только после того, как Россия их отремонтирует.Генерал-полковник Михаил Коваль, занимавший должность и.о. министра обороны в 2014 году, во время слушаний по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича, обвинил Москву в том, что она "по-пиратски захватила" украинские корабли, а затем "раздербанила" их. Видео допроса опубликовано каналом "112 Украина" на YouTube."И мы сейчас, как лохи, встанем на колени перед ними и будем забирать? Нет!" — подчеркнул Коваль.По его словам, Россия должна ответить за украинскую военную технику в международном суде в Гааге."Через суд отдадут — отремонтированные, в таком состоянии, в котором захватили. И не иначе", — подчеркнул Коваль.При этом бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев заявил, что корабли ломали не российские моряки, а договоренностей по ремонту с Украиной не было."Экипажи с кораблей ушли сами, никто их силой не удерживал. Если корабли были брошены, то надо поблагодарить командование Черноморского флота за то, что в одном месте их собрали в Севастополе и не отдают на разграбление", — заявил РИА-Новости Валуев.По его мнению, Украине следовало вывести корабли с экипажем к новым местам базирования или "заключить договор и выставить свою вахту для их охраны", когда Киев считал суда исправными."Кстати сказать, украинские сухопутчики оказались более разворотливыми. Они забрали все, что хотели. А моряки спали, теперь проснулись, и подавай им отремонтированные корабли. Нам бы свои отремонтировать", — добавил адмирал.Он подчеркнул, что с момента добровольного ухода — без единого выстрела — украинских моряков из Крыма, корабли охраняются черноморцами, и российская сторона готова их передать Киеву.Он добавил, что состояние корабля можно проследить по бортовым журналам.В конце января сенатор Франц Клинцевич назвал отказ украинских властей от возвращения оставшейся в Крыму военной техники доказательством нежелания Киева сотрудничать с Россией."Нынешний киевский режим способен ответить на жест доброй воли со стороны Москвы только политическим хамством, встав при этом в позу и перевернув все с ног на голову", — написал парламентарий в фейсбуке, отметив, что иной реакции в России "и не ждали".Сенатор Сергей Цеков также выразил мнение, что украинские власти настроены на обострение отношений с Москвой."Я считаю, что в любом случае технику они заберут. Не сегодня, так завтра", — пояснил Цеков.Парламентарий полагает, что рано или поздно отношения между странами придут в норму."Возможно, не при этом руководстве, но "при следующих однозначно", — добавил Цеков.О готовности Москвы передать Киеву военную технику из Крыма в январе заявил Владимир Путин. Он отметил, что ее состояние можно охарактеризовать как "плачевное".Глава МИД Украины Павел Климкин в свою очередь сообщил, что руководство страны не получало какого-либо официального предложения от российских властей. Он также фактически отказался забирать военную технику, подчеркнув при этом, что Украина не будет делать ничего, что ослабит политическую либо юридическую позицию страны.Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Киев должен рассматривать предложение о возврате кораблей из Крыма как официальное. Он добавил, что не знает о том, отправляла ли Москва украинской стороне "какие-то бумаги по дипломатическим каналам".