сегодня, 10:35
Запись речевого самописца Ан-148 подтвердила данные регистратора
Межгосударственный авиационный комитет скопировал и расшифровал информацию речевого самописца разбившегося под Москвой Ан-148. На бортовом звуковом регистраторе находилась запись последнего полета.
В Следственном комитете РФ не стали раскрывать содержание записей "черного ящика", сославшись на тайну следствия. Между тем "Коммерсант", со ссылкой на собственные источники, сообщил, что пилоты вскоре после взлета обратили внимание на отличающиеся показания скорости. Они до последнего момента пытались решить эту проблему.
Если судить по разговорам в кабине, то пилоты сразу обратили внимание на расхождения в показателях скорости (ранее эксперты выяснили - датчики скорости обледенели и работали неправильно, так как их обогрев включить забыли).
Однако они никак не могли понять, почему приборы показывают разную скорость. Об этом пишет Telegram-канал Mash. В результате пилоты решили выключить автопилот и начали снижаться, чего делать было нельзя.
За пару мгновений до падения началась паника и пилоты уже не могли контролировать ситуацию.
Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" разбился в Раменском районе Московской области спустя несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. Погибли 65 пассажиров, в том числе трое детей, а также шесть членов экипажа.