В отместку за расставание липчанин сжег дорогие обновки бывшей тещи

Брендовые одежда и косметика находились в автомобиля экс-тестя.

Октябрьский районный суд города Липецка вынес приговор поджигателю автомобиля «Volvo XС90». Иномарка была уничтожена огнем вечером 28 апреля 2017 года. Автомобиль был припаркован около дома №3а по улице Индустриальная в Липецке. Правоохранителям удалось установить поджигателя. Его мотивом оказалась месть за расставание.



Как сообщается в документах суда, весенним вечером пьяный подсудимый пришел к дому, где жила его бывшая сожительница с семьей. Целью визита был поджог автомобиля. Для этого мужчина взял с собой 5 литров бензина и облил топливом иномарку своего бывшего тестя. Так мужчина хотел запугать семью дамы своего сердца и заставить ее вернуться к нему, хоть пара и рассталась еще в 2015 году. К слову, из-за пьянства подсудимого.



Автомобиль вспыхнул. Нанесенный преступлением ущерб оценили в 633 000 рублей. Кроме того, в иномарке оказались вещи бывшей тещи поджигателя. В огне были уничтожены привезенные с распродажи в Италии шифоновая блузка «Гуччи» за 6 000 рублей, шелковая туника «Дольче Габбана» стоимостью 8000 рублей, блузка «Прада» за 5000 рублей, платье фирмы «Барбэри» за 10 000 рублей, платье фирмы «Валентино» за 15 000 рублей, босоножки за 6000 рублей, жакет «Патриция Пеппе» за 10 000 рублей, пуховик от «Манго» за 5000 рублей, сумка «Автоледи» за 3000 рублей, спортивная сумка «Адидас» за 10 000 рублей, купальник «Адидас» за 5000 рублей, спортивные брюки «Адидас» за 5000 рублей, олимпийка за 5000 рублей, топ «Браун Адидас» за 3000 рублей, майка «Адидас» стоимостью 4000 рублей, кроссовки «Адидас Оригинале» за 10000 рублей, ласты стоимостью 2000 рублей, сланцы «Арена» стоимостью 2000 рублей, фен «Филипс» стоимостью 3000 рублей, косметичка за 2000 рублей. В огне погибли не только брендированные одежда и аксессуары, но и косметика женщины. Общая стоимость средств для красоты от марок «Диор» и «Шанель» составила почти 30 000 рублей. Кроме того, пожар уничтожил 12 шампуров,и набор пластиковой посуды. Ущерб от действий поджигателя женщина оценила почти в 150 000 рублей.



Суд признал мужчину виновным в преступлении и приговорил его к полутора годам условного заключения с испытательным сроком в два года. Кроме того, липчанину придется возместить весь причиненный ущерб — 633 000 рублей владельцу автомобиля и 149 000 рублей бывшей теще.