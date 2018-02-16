СМИ сообщили о 300 жертвах и пострадавших в Сирии из России

Около 300 мужчин, которые имели отношение или работали на связанную с Кремлем российскую частную военную компанию, были убиты или ранены в Сирии на прошлой неделе.

За прошедшую неделю в Сирии погибли или были ранены около 300 человек, которые работали на «российскую частную военную компанию», - сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.



По словам одного из источников агентства, военного врача, убиты около 100 человек, по словам другого источника, знакомого с бойцами, число погибших превысило 80 человек.



По информации пяти источников Reuters, раненые были доставлены в четыре российских военных госпиталя. Военный врач в одном из московских военных госпиталей сообщил агентству, что по состоянию на вечер субботы, в госпитале находилось порядка 50 раненых, ранения 30% которых оценивались как серьезные. Врач, пожелавший остаться анонимным, также добавил, что три самолета с ранеными прибыли в Москву в ночь с прошлой пятницы на субботу.



Как отмечает агентство, военный врач отметил, что его знакомый, участвовавший в медицинских эвакуациях из Сирии, сообщил, что за последнюю неделю в Сирии погибли около 100 россиян и еще 200 получили ранения. Источник агентства, у которого есть связи с ЧВК «Вагнер», который ранее общался с участниками столкновения в Сирии 7 февраля, сказал Reuters, что, по словам его контакта, были убиты более 80 россиян.



7 февраля силы коалиции во главе с США в Сирии нанесли авиаудар по проправительственным войскам, объяснив это тем, что они «инициировали неспровоцированную атаку на штаб-квартиру “Сирийских демократических сил” (SDF).



Агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на двух россиян, знакомых с ситуацией, что в результате авиаудара погибли «более чем 200 наемников, по большей части россиян, которые сражались на стороне сирийского лидера Башара Асада». Агентство также сообщило о том, что раненые в Сирии «российские наемники» доставлены в военные госпитали Москвы и Санкт-Петербурга.



По данным группы Conflict Intelligence Team (CIT), из-за авиаудара погибли восемь россиян.



Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга назвала дезинформацией сообщения американских СМИ о якобы гибели сотен российских военных в Сирии в результате авиаудара коалиции, при этом она подтвердила возможную гибель пяти граждан России.



«Материалы о гибели десятков и сотен российских граждан — это классическая дезинформация. Их не 400, не 200, не 100 и не 10. По предварительным данным, в результате произошедшего вооруженного столкновения, причины которого сейчас выясняются, речь может идти о гибели пяти человек – предположительно граждан России. Есть и пострадавшие, но все это требует проверки, в частности и в первую очередь, конечно, гражданства: являются ли они все гражданами России или других стран», — сказала Захарова.



Она также подчеркнула, что речь не идет о российских военнослужащих.