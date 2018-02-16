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вчера, 20:50
Липецкая вечЁрка: причина смерти хоккеиста, мертвые дети и запрет разводов
Представляем вам обзор самых обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-читателей в четверг, 15 февраля.
Самое пристальное внимание сегодня приковано к новости про причину смерти 11-летнего хоккеиста в Ельце. Ею стало кровоизлияние в мозг. Мать же мальчика считает, что истинная причина — общая халатность.
Не меньше липчан в четверг волновали сообщения про обнаружения останков детей. Одно тельце было найдено в лесу под Задонском. Ребенка похоронила его мать. Причем еще в мае 2012 года. О том, что она закопала приспанного ею малыша, сама женщина случайно рассказала своим знакомым, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, во время работ по расчистке заброшенного склада на улице Краснозаводской в Липецке был обнаружен скелет младенца.
Бурное обсуждение сегодня вызвала новость, касающаяся предложения запретить разводы. По идее рвать семейные узы будет нельзя, пока все дети не достигнут возраста 24 лет. «Закон о запрете разводов до достижения детьми 24-летнего возраста заставит подумать лишний раз юных людей о выборе партнера, ответственности перед собой и партнером и своей семьей",указывает липчанин.
Активный отклик получила заметка про уличную торговлю. Начальник управления потребительского рынка мэрии Антон Мамонов сообщил депутатам, что реконструкции подвергнутся оптово-розничные рынки, на которых горожане смогут купить продукты и продовольственные товары местного производства. Эти рынки находятся на улице Циолковского, площади Заводской на Соколе и улице Космонавтов в районе "железного рынка". Новый же рынок будет построен в 34-м микрорайоне Липецка (в районе "надувного" ледового Дворца).
Вместе с этим, немало «плюсиков» сегодня досталось ожиданию золотого дождя. В приятном и волнительном томлении находится мэрия Липецка. Еще бы: на кону — 5 млрд рублей.
Самое пристальное внимание сегодня приковано к новости про причину смерти 11-летнего хоккеиста в Ельце. Ею стало кровоизлияние в мозг. Мать же мальчика считает, что истинная причина — общая халатность.
Не меньше липчан в четверг волновали сообщения про обнаружения останков детей. Одно тельце было найдено в лесу под Задонском. Ребенка похоронила его мать. Причем еще в мае 2012 года. О том, что она закопала приспанного ею малыша, сама женщина случайно рассказала своим знакомым, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, во время работ по расчистке заброшенного склада на улице Краснозаводской в Липецке был обнаружен скелет младенца.
Бурное обсуждение сегодня вызвала новость, касающаяся предложения запретить разводы. По идее рвать семейные узы будет нельзя, пока все дети не достигнут возраста 24 лет. «Закон о запрете разводов до достижения детьми 24-летнего возраста заставит подумать лишний раз юных людей о выборе партнера, ответственности перед собой и партнером и своей семьей",указывает липчанин.
Активный отклик получила заметка про уличную торговлю. Начальник управления потребительского рынка мэрии Антон Мамонов сообщил депутатам, что реконструкции подвергнутся оптово-розничные рынки, на которых горожане смогут купить продукты и продовольственные товары местного производства. Эти рынки находятся на улице Циолковского, площади Заводской на Соколе и улице Космонавтов в районе "железного рынка". Новый же рынок будет построен в 34-м микрорайоне Липецка (в районе "надувного" ледового Дворца).
Вместе с этим, немало «плюсиков» сегодня досталось ожиданию золотого дождя. В приятном и волнительном томлении находится мэрия Липецка. Еще бы: на кону — 5 млрд рублей.
Лена Тираспольская