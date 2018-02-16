Общество

вчера, 20:37

В Липецкой области подорожали яйца, картофель и морковь

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#торговля #цены
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А подешевели лук, мука и сахар.

По данным Федеральной службы государственной статистики на 15 февраля, Липецкая область по уровню средних потребительских цен из 24 наименований социально значимых продуктов питания по 19-ти занимала лидирующие позиции (1-3 места) среди субъектов ЦФО. В нашем регионе в отчетном периоде зафиксированы самые низкие в ЦФО цены на 8 социально значимых продуктов: говядину, рыбу мороженую, масло подсолнечное, сахар-песок, хлеб ржаной и ржано-пшеничный, крупу гречневую-ядрица, капусту белокочанную, морковь.

Как сообщает региональное управление потребительского рынка и ценовой политики, на 15 февраля 2018 года отмечен рост минимальных цен в отдельных районах области на яйца куриные С1 от 1,4% (Хлевенский район) до 2,3% (Усманский район); картофель от 3,3% (Тербунский район) до 5,7% (Воловский район); морковь столовую от 1,8% (Лебедянский район) до 5,3% (Елецкий район).

Отмечено снижение цен на лук репчатый от 3,1% (Грязинский район) до 5,7% (Измалковский район); муку пшеничную в/с от 2,5% (Данковский район) до 4,1% (Грязинский район); сахар-песок от 2,6% (Измалковский район) до 4,7% (Данковский район).

По данным, предоставленным муниципальными образованиями, выстроен рейтинг: По количеству продуктов питания с минимальными ценами из 27 наименований продовольственных товаров, подлежащих мониторингу цен, 1-е место занимает Грязинский район – 8 наименований из 27: говядина (кроме бескостного мяса), свинина (кроме бескостного мяса), масло сливочное м.д.ж. 72,5% завозное, куры замороженные (кроме куриных окорочков), молоко питьевое м.д.ж. 2,5-3,2% пюр-пак местного производства, рыба мороженая скумбрия, пшено, яблоки. 2-е место – Добринский район – 7 наименований из 27: говядина (кроме бескостного мяса), свинина (кроме бескостного мяса), батон (хлебобулочные изделия), чай черный байховый, картофель, капуста белокочанная, морковь столовая. 3-е место – Лев-Толстовский район – 6 наименований из 27: свинина (кроме бескостного мяса), хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, рис круглозерный, макаронные изделия, чай черный байховый, крупа гречневая.

По минимальной стоимости потребительской корзины 1-е место занимает Грязинский район – 1952,86 руб., 2-е место – Добринский район– 2101,28 руб., 3-е место – Лебедянский район – 2145,28 руб. Последнюю строку рейтинга занимает Тербунский район, где стоимость потребительской корзины составила 2566,55 руб., что на 613,69 руб. выше, чем у лидера.

В 9 муниципальных образованиях стоимость потребительской корзины с начала января снизилась, в 9 подорожала в диапазоне от 0,25% до 13,08%. А самое существенное повышение стоимости потребительской корзины – на 13,08% зафиксировано в г. Елец, в результате чего он переместился в рейтинге с 2 места по итогам января на 11 место на 15 февраля.
28 623
#торговля #цены
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Комментарии (28)

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А я вот думаюа если все все перестанут делать

32 минуты назад
Хотябы месяц что из это получится)))))?????
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Все нормально.

сегодня, 00:43
Наташа, Это не причем. Тербуны пришли раньше,чем Путин В.В.Просто Тербуны смогли подстроиться под систему вот и сидят на своем месте по сей день.А не смогли бы сидели бы с Улюкаевым где то рядом.
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Наташа

сегодня, 00:37
Все нормально., не получается. Нет родни в Тербунах и в администрации)))
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Все нормально.

сегодня, 00:35
Наташа, Все правильно.Вот и не забивайте себе голову за кого голосовать.Думайте о себе как пристроиться к этой системе и иметь немного денег.
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Наташа

сегодня, 00:14
Все нормально., да прекрасно я знаю кто первый с Собчаком начинал грабить и распродавать первые заводы. Эта ботоксная морда и начинала, противно уже на него смотреть, сытый и довольный, что на него стадо безмозглое молится.
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Все нормально.

сегодня, 00:04
Наташа, Не будьте наивной.Медведев,Путин.Все вышли из под Собчака.И его дочка одну копну молотит вас дурача,что Путин,то и Медведев.Читайте книги.Один следак добрый другой злой.А оба колят одного. Лишь бы дело раскрыть и в суд скинуть.И здесь все тоже самое.Но,немного по круче.Не так примитивно как я описал.
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Наташа

вчера, 23:57
Все нормально., если бы он хотел, он может распустить зажратое правительство во главе с тупым Медведевым. Так нет, он показательно театрально пожимает плечами, почему они не выполнят его указы и тут же хвалит за работу. НАДОЕЛ, со своим театром одного актера.
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Все нормально.

вчера, 23:51
Наташа, Это вам только так кажется.Президент против системы это ноль.И кого бы вы не выбрали все будет та как и было.За Вас уже все продумано лет примерно на тридцать в перед.
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Наташа

вчера, 23:37
Все нормально., а мы выбираем не диктора, а президента. Мы его дикцию уже наслушались и накушались за 18 лет уничтожения России и россиян, пока он везде пытается войну развязать, за счет налогоплательщиков и карманы набить своим дружкам олигархам.
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