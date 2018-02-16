В России

вчера, 17:39

Замминистра строительства объяснил дорожную проблему в России

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#дорожные работы
Замминистра строительства объяснил дорожную проблему в России

Замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис объяснил, почему в России сначала кладут асфальт, а потом прокладывают трубы.

«Никто не знает, где и когда произойдет авария. Когда речь идет о реализации летом инвестпрограммы по прокладке труб, задача понятна: синхронизировать работу всех служб и сначала менять сети, а потом ремонтировать дороги и тротуары», — пояснил Чибис в интервью газете «Известия».

Замминистра напомнил, что разрешение на благоустройство и раскопки дают муниципальные власти, и ни одна компания не может по собственному желанию начать копать.

«Проблемы возникают, когда сделали дорогу, а там прорвало коллектор. Эта ситуация требует вскрытия, но по законодательству, вскрыл — обязан после завершения ремонтных работ привести ландшафт в порядок. К сожалению, бывают случаи, когда муниципалитеты за этим не следят», — добавил Чибис.

1 428
#дорожные работы

Комментарии (1)

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WAX

вчера, 21:10
Дураки, вот причины плохих дорог.
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