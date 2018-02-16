Организацию собраний собственников в многоквартирных домах упростят

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала изменения в Жилищный кодекс РФ по возможности передачи права голоса другим собственникам-делегатам, что значительно упростит организацию собраний жильцов многоквартирных домов.

Об этом «Известиям» сообщили два собеседника, знакомых с итогами заседания.



Теперь собственники квартир смогут выбирать делегатов, которые будут представлять их интересы и голосовать за них на собраниях. Срок действия полномочий представителя будет действовать от трех до семи лет. в любой момент его можно отозвать или заменить. Правда выбирать делегата предстоит по-прежнему на общем собрании.

Идею поддержали и эксперты, но при этом обратили внимание на то, что помочь в решении проблемы могло бы электронное голосование.

«Сегодня век интернет-технологий и удаленного доступа. Решить вопрос с кворумом и участием собственников поможет электронное голосование, которое дополнят очное и заочное», отметила председатель координационного совета Ассоциации председателей советов домов Московской области Юлия Бекетова.