В Липецке спилят 350 опасных деревьев

В городе продолжаются работы, направленные на улучшение биологического состояния зелёного фонда.

Как сообщает пресс-служба мэрии, специальной комиссией в составе представителей отдела охраны окружающей среды, управлений округами и управления главного смотрителя было проведено обследование деревьев по улицам Ленина, Гагарина, Неделина, Первомайской, проспектам Победы и Мира.



В результате установлено, что часть зелёных насаждений находится в неудовлетворительном биологическом и даже аварийном состоянии. Специалистами был составлен акт, согласно которому принято решение о сносе 350 и обрезке 1354 деревьев.



Вместо погибших насаждений, портящих вид города и угрожающих здоровью его жителей в 2018 году сотрудники МУП «Зеленхоз» высадят порядка 150 деревьев и 2170 кустарников с дальнейшим уходом (поливом). Спиленные ветви и стволы будут вывозить и утилизировать в кратчайшие сроки.





