Общество

вчера, 17:34

В Липецке спилят 350 опасных деревьев

16 952
#экология #благоустройство
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В Липецке спилят 350 опасных деревьев

В городе продолжаются работы, направленные на улучшение биологического состояния зелёного фонда. 

Как сообщает пресс-служба мэрии, специальной комиссией в составе представителей отдела охраны окружающей среды, управлений округами и управления главного смотрителя было проведено обследование деревьев по улицам Ленина, Гагарина, Неделина, Первомайской, проспектам Победы и Мира.

В результате установлено, что часть зелёных насаждений находится в неудовлетворительном биологическом и даже аварийном состоянии. Специалистами был составлен акт, согласно которому принято решение о сносе 350 и обрезке 1354 деревьев.

Вместо погибших насаждений, портящих вид города и угрожающих здоровью его жителей в 2018 году сотрудники МУП «Зеленхоз» высадят порядка 150 деревьев и 2170 кустарников с дальнейшим уходом (поливом). Спиленные ветви и стволы будут вывозить и утилизировать в кратчайшие сроки.


16 952
#экология #благоустройство
1

Комментарии (16)

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Дубы надо пилить

31 минуту назад
))))))
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Галина

сегодня, 00:29
Житель, У меня на руках имеются официальные письма о сносе деревьев во дворе дома 24 по ул. Интернациональной. Прошло уже четыре года... а деревья как стояли так и стоят. Звонили, писали... и все по прежнему
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Галина

сегодня, 00:26
Житель, У меня на руках имеются официальные письма о сносе деревьев во дворе дома 24 по ул. Интернациональной. Прошло уже четыре года... а деревья как стояли так и стоят. Звонили, писали... и все по прежнему
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Пенсионер

вчера, 22:58
Обратите пожалуйста внимание на деревья в районе 24 школы и клуба Марафон в прошлом году ломались от ветра а там ведь мои внуки бегают могут травмировать детей
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полач

вчера, 22:44
а на трассу усманскую через тракторный хоть и не суйся
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нкгб

вчера, 22:40
хотя в логу был полный СРАЧ всё же сколько зелени уничтожили а с учетом сколько уничтожат -и ничего взамен. ни одного ноаого зеленого уголка в центре не сделали УРОДЫ
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женя

вчера, 21:58
во дворах пора бы эти деревья опилить-как мля в джунглях
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Alex

вчера, 20:49
Реальность такова что из 150 посаженных 2/3 засохнут не зазеленев, остальных закатают в снег зимой... Потом сетуем что душно-пыльно-ветрено. У нас биологи-экологи где-нибудь рядом с администрацией есть вообще?
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Лена

вчера, 20:28
350 деревьев по всему городу? У нас во дворе штук 5 опасных и 2 сухих
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