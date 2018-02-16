Липчанин просит помощи в поисках его автомобиля

«ВАЗ-2112» угнали два дня назад с Поперечного проезда.

В минувший вторник около трех часов дня в Липецке от дома №4 по Поперечному проезде угнали автомобиль «ВАЗ-2112» цвета «серый металлик».

Как сообщает владелец пропавшего автомобиля, угонщики могли скрыться в сторону опытной станции. Последний раз машину видели на мосту, как ехать в сторону Лебедянского шоссе.

- Особые приметы - наклейка на заднем стекле Drive2.ru Lipetsk, - рассказывает владелец машины Александр Тифонин. – Возможно, у кого-нибудь есть запись регистратора, кто ездил в тех краях в промежуток с 15:00 до 15:30, и машина попала на камеру. За предоставленную информацию будет вознаграждение. Обращаться по телефону 908-601-2112.

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области подтвердили,факт угона. Обращение зарегистрировано в ОП №4.







