Происшествия

вчера, 17:25

Липчанин просит помощи в поисках его автомобиля

36 3770
#угон
4
Липчанин просит помощи в поисках его автомобиля

«ВАЗ-2112» угнали два дня назад с Поперечного проезда.

В минувший вторник около трех часов дня в Липецке от дома №4 по Поперечному проезде угнали автомобиль «ВАЗ-2112» цвета «серый металлик».

Как сообщает владелец пропавшего автомобиля, угонщики могли скрыться в сторону опытной станции. Последний раз машину видели на мосту, как ехать в сторону Лебедянского шоссе.

- Особые приметы - наклейка на заднем стекле Drive2.ru Lipetsk, - рассказывает владелец машины Александр Тифонин. – Возможно, у кого-нибудь есть запись регистратора, кто ездил в тех краях в промежуток с 15:00 до 15:30, и машина попала на камеру. За предоставленную информацию будет вознаграждение. Обращаться по телефону 908-601-2112.

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области подтвердили,факт угона. Обращение зарегистрировано в ОП №4.



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36 3770
#угон
4

Комментарии (36)

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Пьяный русцкий

сегодня, 01:18
Это навальнята на запчасти разобрали, на предвыборную компанию собирают.
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Араменин

сегодня, 01:08
Рэбята дагистанци взял пакататса
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Лена Тираспольская

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В

вчера, 22:57
Ольга, Правильно мысли.Все законы и созданы депутатами для них (для людей),а не для народа.
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Ольга

вчера, 22:39
Да не будут менты искать, им не смажешь и дела не будет. Сегодня уже третий день, нужно было камеры уличные смотреть по мере возможного следования, у магазинов, но там вроде записи только 3 дня хранятся. Так же искать подход к ментам, у них есть осведомители свои. Если бы угнали у депутата или у чиновника, сразу бы план "перехват" объявили бы. У знакомой так машину только купленную в кредит и без номеров (не успели поставить на учет)от подъезда увели, поленились поставить на стоянку. Прошло 2 года и тишина.
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В

вчера, 22:29
игп, Или хуже?Из петухов и не кто Вас не хочет?
ответить

В

вчера, 22:26
игп, Жгут обиженные как Вы.От зависти.
ответить

оптимизация

вчера, 22:23
гайцов сократили . искать некому
ответить

Водила330

вчера, 22:03
В лебедяне искать надо.там ребята любят наш автопром перепродавать.
ответить

ходи пяшком

вчера, 21:54
здаравея будя
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