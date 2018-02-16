Общество

вчера, 16:27

Проект Липецкой области отметили на Российском инвестиционном форуме в Сочи

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#инвестиции
Проект Липецкой области отметили на Российском инвестиционном форуме в Сочи

Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи были подведены итоги и награждены победители Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации 2017 года. 

Липецкая область стала победителем в номинации «Вовлечение общественности в принятие ключевых решений» с проектом «Перевод многоквартирных жилых домов на индивидуальное отопление. Награду из рук заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Козака получил начальник управления энергетики и тарифов Липецкой области Альберт Соковых.

Как сообщает управления энергетики и тарифов Липецкой области, проект реализуется управлением совместно с муниципальными образованиями Липецкой области. Перевод домов на индивидуальное отопление позволил, в первую очередь, снизить платежи жителей за коммунальные услуги более чем на 25%, вывести нерентабельные котельные из эксплуатации и избавиться от потерь в сетях. В результате запущен механизм, который на протяжении нескольких лет позволил обеспечить качественным теплоснабжением жителей 2928 квартир в 13 муниципальных районах Липецкой области.

После победы во Всероссийском конкурсе липецкий опыт будет тиражирован по всей стране. По данным Агентства стратегических инициатив, в этом году заявки на конкурс подали 77 субъектов России. В общей сложности претенденты рассказали о 533 практиках и инициативах, которые использовались или были внедрены в регионах. Целью конкурса является решение социально-экономических проблем на территории регионов через выявление, отбор, описание и тиражирование лучших региональных и муниципальных практик и инициатив.


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#инвестиции

Комментарии (4)

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Крючкотворы

сегодня, 01:15
Только на бумаге способны изображать показуху, а сами только и думают, где б отщипнуть, да поиметь от инвестиционных средств. Вся инженерная система гнилая, а они глаза закрывают, потому как им меньше откат тогда будет... Соковых скользкий донельзя.. Весь в папашку.
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Лена Тираспольская

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вчера, 23:33
в Белгороде в парках горят практически все фонари по вечерам, удивительно! как же это им удается? это наверное чудовщно тяжелый труд - сделать вечернее освещение. какой же всё таки красивый город Белгород по сравнению с нашей деревней
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WAX

вчера, 21:20
Да прэкт нормальный деньжищь с людей содрали будь здоров.
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