Проект Липецкой области отметили на Российском инвестиционном форуме в Сочи

Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи были подведены итоги и награждены победители Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации 2017 года.

Липецкая область стала победителем в номинации «Вовлечение общественности в принятие ключевых решений» с проектом «Перевод многоквартирных жилых домов на индивидуальное отопление. Награду из рук заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Козака получил начальник управления энергетики и тарифов Липецкой области Альберт Соковых.



Как сообщает управления энергетики и тарифов Липецкой области, проект реализуется управлением совместно с муниципальными образованиями Липецкой области. Перевод домов на индивидуальное отопление позволил, в первую очередь, снизить платежи жителей за коммунальные услуги более чем на 25%, вывести нерентабельные котельные из эксплуатации и избавиться от потерь в сетях. В результате запущен механизм, который на протяжении нескольких лет позволил обеспечить качественным теплоснабжением жителей 2928 квартир в 13 муниципальных районах Липецкой области.

После победы во Всероссийском конкурсе липецкий опыт будет тиражирован по всей стране. По данным Агентства стратегических инициатив, в этом году заявки на конкурс подали 77 субъектов России. В общей сложности претенденты рассказали о 533 практиках и инициативах, которые использовались или были внедрены в регионах. Целью конкурса является решение социально-экономических проблем на территории регионов через выявление, отбор, описание и тиражирование лучших региональных и муниципальных практик и инициатив.



