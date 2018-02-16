Общество

вчера, 16:29

Счетная палата Липецка изумлена количеством «бумажных» работников МАУ «Спортивный город»

24 2161
#Счетная палата
4
Счетная палата Липецка изумлена количеством «бумажных» работников МАУ «Спортивный город»

В штате муниципального учреждения - 140 единиц, по факту в нем работают 63 сотрудника.

Сегодня на заседании комиссии по образованию, культуре, спорту и делам молодежи Липецкого горсовета председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова сообщила депутатам об итогах проверки созданного осенью 2015 года МАУ "Спортивный город".

"Спортивный город" был создан при муниципалитете с подачи вице-мэра Антона Курочкина, большого любителя здорового образа жизни. К основным видам деятельности учреждения отнесли содержание и обслуживание 19 хоккейных коробок, 49 спортивных площадок, уличных тренажеров и плавательного бассейна "Матырский", а также проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий. Директор МАУ Дмитрий Дубровский сообщил депутатам, что его подчиненные регулярно заливают катки зимой, а летом косят траву в 70 закрепленных за учреждением объектах, а также чинят и красят спортивное оборудование. Также в прошлом году "Спортивный город" провел 200 массовых физкультурных акций и мероприятий по популяризации комплекса ГТО среди горожан.  

Председатель Счетной палата Липецка Марина Зиборова изумилась штатному количеству работников "Спортивного города", которых на бумаге - 143, а по факту - 63. 

- Это - большой штат даже по советскому времени! Но это привело к мизерным зарплатам сотрудников учреждения. Их потом доводят до уровня МРОТ, плюсуют к ним кучу стимулирующих выплат. Не надо этого делать. Не надо искусственно раздувать штат. Пусть он будет реальным, а люди пусть получают достойную заработную плату, - сказала главный аудитор города.

У некоторых сотрудников "Спортивного города" зарплата и сейчас достойная. Так, в нарушение муниципального законодательства за интенсивность и высокие показатели замдиректор и главбух МАУ назначили себе выплаты стимулирующего характера в размере 200% от окладов. Не обижают себя и другие представители административно-управленческого аппарата: в среднем они получают 40 тысяч рублей в месяц. А вот те, кто работает руками и ногами - 19 тысяч. Прочие работники получают и того меньше - 12,8 тысяч рублей. 

Из отчета аудиторов следует, что из-за пробелов в нормативных актах невозможно подсчитать количество детей и взрослых, которые занимаются в бассейне "Матырский". Фактическая его загруженность - 27%, при этом бассейн съедает 90% всех средств, выделяемых из городской казны на деятельность всего "Спортивного города".

- Бассейн "Матырский" по популярности у липчан не сопоставим с бассейном "Спартак" или бассейном в МЖК. Это - как небо и земля! Возможно, такая ситуация вызвана отдаленностью поселка Матырский, в котором живет всего 15 тысяч человек, от города, ограниченной транспортной доступностью, - сказала Марина Зиборова. 
24 2161
#Счетная палата
4

Комментарии (24)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Интересно

сегодня, 01:10
А когда Зиборова ОГУП ЛОКК проверит? Вот тоже анекдот будет
ответить

Лена Тираспольская

сегодня, 00:43
Зара6оток от 20000 рублей в день!!! Вам нужен готовый, уже настроенный метод зара6отка? - Без сложных курсов, в которых вы не можете разобраться. - Без рутинной работы. - Без обмана и чтобы деньги были достойные. Именно готовый зара6оток, а не бесполезный курс! Подробности на http://blagodelo.info
ответить

ЗАКОН - НЕ ДЫШЛО

вчера, 23:23
Мошенничество в крупных размерах - на лицо, а почему молчит УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС? Налогоплательщики требуют продолжения в Следственном комитете!
ответить

серж

вчера, 23:09
мчс бы проверили еще бы
ответить

Пенсионер

вчера, 22:48
Я вот амерокосам не завидую. Натаскаю с помойки просрочки, запью эту вонь фанфуриком и смотрю старый маленький телевизор и горжусь за нашу жизнь, как мы утираем носы всем в мире и и сильно так горжусь, что аж тужусь и проносит меня от натуги. Зато свое дерьмо, отечественное!!!!!
ответить

Голосонутый

вчера, 22:43
Бассейн в Матырский уже убыточный а теперь еще в кажется Селках спортивный центр построили. Чиновники воруют при проектировании и выдаче разных разрешений, потом откаты при строительстве а потом еще и зарплаты от 70 000 рублей родне, которая там фиктивно работает.
ответить

Пенсионер

вчера, 21:33
Для кого готовит отчеты Счетная палата, для америкосов что ли?
ответить

WAX

вчера, 21:17
С бумагой и чернилами порядка было больше чем с армией дормоедов с персональными компьютерами,один работает 7 пишут,8 подписывают.
ответить

ПРОХОЖИЙ

вчера, 20:33
ПОЧИТАЛ СТАТЬЮ ....ВОТ И И ОТКУДА ТАКИЕ БЕЗДАРНЫЕ ПИСАТЕЛИ ..ВАМ НУЖНО СНОВА В ШКОЛУ УЧИТСЯ И ПИСАТЬ ...И ТЕМ БОЛЕЕ СЧИТАТЬ..И ЕЩЕ БОЛЬШЕ ВНИМАТЕЛЬНО СЛУШАТЬ..
ответить

яяя

вчера, 20:28
Видел Курачкина на его Лексусе с блатными номерами. Явно не на зарплату чувачок живет
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В Липецкой области подорожали яйца, картофель и морковь
#торговля #цены
28
В Липецкой области подорожали яйца, картофель и морковь

вчера, 20:37

Общество
Мать погибшего на тренировке 11-летнего хоккеиста назвала причиной трагедии общую халатность
#несчастный случай
42
Мать погибшего на тренировке 11-летнего хоккеиста назвала причиной трагедии общую халатность

вчера, 18:54

Общество
С 16 февраля изменится схема маршрута №36
#транспорт
21
С 16 февраля изменится схема маршрута №36

вчера, 17:55

Общество
В Липецке спилят 350 опасных деревьев
#экология #благоустройство
16
В Липецке спилят 350 опасных деревьев

вчера, 17:34

Общество
Проект Липецкой области отметили на Российском инвестиционном форуме в Сочи
#инвестиции
4
Проект Липецкой области отметили на Российском инвестиционном форуме в Сочи

вчера, 16:27

Общество
Насос-нелегал нарушил энергоснабжение в центре Липецка
#тепло #горячая вода #жалоба
17
Насос-нелегал нарушил энергоснабжение в центре Липецка

вчера, 14:48

Общество