Счетная палата Липецка изумлена количеством «бумажных» работников МАУ «Спортивный город»

В штате муниципального учреждения - 140 единиц, по факту в нем работают 63 сотрудника.

Сегодня на заседании комиссии по образованию, культуре, спорту и делам молодежи Липецкого горсовета председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова сообщила депутатам об итогах проверки созданного осенью 2015 года МАУ "Спортивный город".



"Спортивный город" был создан при муниципалитете с подачи вице-мэра Антона Курочкина, большого любителя здорового образа жизни. К основным видам деятельности учреждения отнесли содержание и обслуживание 19 хоккейных коробок, 49 спортивных площадок, уличных тренажеров и плавательного бассейна "Матырский", а также проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий. Директор МАУ Дмитрий Дубровский сообщил депутатам, что его подчиненные регулярно заливают катки зимой, а летом косят траву в 70 закрепленных за учреждением объектах, а также чинят и красят спортивное оборудование. Также в прошлом году "Спортивный город" провел 200 массовых физкультурных акций и мероприятий по популяризации комплекса ГТО среди горожан.



Председатель Счетной палата Липецка Марина Зиборова изумилась штатному количеству работников "Спортивного города", которых на бумаге - 143, а по факту - 63.



- Это - большой штат даже по советскому времени! Но это привело к мизерным зарплатам сотрудников учреждения. Их потом доводят до уровня МРОТ, плюсуют к ним кучу стимулирующих выплат. Не надо этого делать. Не надо искусственно раздувать штат. Пусть он будет реальным, а люди пусть получают достойную заработную плату, - сказала главный аудитор города.



У некоторых сотрудников "Спортивного города" зарплата и сейчас достойная. Так, в нарушение муниципального законодательства за интенсивность и высокие показатели замдиректор и главбух МАУ назначили себе выплаты стимулирующего характера в размере 200% от окладов. Не обижают себя и другие представители административно-управленческого аппарата: в среднем они получают 40 тысяч рублей в месяц. А вот те, кто работает руками и ногами - 19 тысяч. Прочие работники получают и того меньше - 12,8 тысяч рублей.



Из отчета аудиторов следует, что из-за пробелов в нормативных актах невозможно подсчитать количество детей и взрослых, которые занимаются в бассейне "Матырский". Фактическая его загруженность - 27%, при этом бассейн съедает 90% всех средств, выделяемых из городской казны на деятельность всего "Спортивного города".



- Бассейн "Матырский" по популярности у липчан не сопоставим с бассейном "Спартак" или бассейном в МЖК. Это - как небо и земля! Возможно, такая ситуация вызвана отдаленностью поселка Матырский, в котором живет всего 15 тысяч человек, от города, ограниченной транспортной доступностью, - сказала Марина Зиборова.

