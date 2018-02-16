вчера, 16:50
Роскомнадзор обязал операторов заблокировать доступ к сайту Навального
Роскомнадзор обязал операторов связи ограничить доступ к страницам сайта оппозиционера Алексея Навального, на которых находится информация из расследований ФБК.
"Пошли первые сообщения, что navalny.com не открывается. Проверьте пожалуйста", - написал Навальный в твиттере.
Пользователи сообщают, что при попытке зайти на сайт высвечивается - "не удается получить доступ к сайту".
Ранее Роскомнадзор обязал операторов связи ограничить доступ к страницам сайта оппозиционера, на которых находится информация из фильма ФБК о бизнесмене Олеге Дерипаске.
Роскомнадзор пригрозил заблокировать ресурсы, не удалившие информацию из фильма. "В отношении ресурсов, которые не удалили запрещенную информацию и остаются в Едином реестре (13 ссылок), продолжается мониторинг. У данных ресурсов есть срок до позднего вечера 14 февраля для удаления указанной в решении суда информации", - сообщила пресс-служба Роскомнадзора.
Уведомление Роскомнадзора с требованием удалить данную информацию получил Instagram. Аналогичное письмо поступило в адрес администрации YouTube, которую просили удалить противоправную информацию, размещенную на канале Навального.
8 февраля Навальный опубликовал материал, в котором заявил, что вице-премьер Сергей Приходько отдыхал на яхте Elden Олега Дерипаски. Продемонстрировав, в частности, фото и видео, опубликованные в инстаграме женщины, называющей себя Настя Рыбка, он сделал вывод, что Дерипаска на яхте обсуждал с вице-премьером бизнес-вопросы и международную повестку.
Представитель Дерипаски заявил, что бизнесмен намерен идти в суд в связи с обвинениями Навального, которые он считает ложными. Приходько назвал провокацией материал о нем, но заявил, что подавать в суд на оппозиционера "слишком много чести".
10 февраля Дерипаска подал иск в суд против Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и Александра Кириллова (Алекс Лесли), за то, что они разместили в соцсетях материалы, касающиеся личной жизни предпринимателя без его согласия.
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