В Грязях под суд пойдут поджигатели дома местного коммерсанта

Не святая троица сначала при зналась в преступлении, а потом ушла в отказ.

Сегодня на сайте УМВД РФ по Липецкой области в одном из сообщений говорилось о том, что сотрудниками ОМВД России по Грязинскому району установлены трое предполагаемых участников поджога дома по улице Ленина в городе Грязи.



GOROD48 стало известно о том, что поджог был совершен еще 6 апреля прошлого года. Огонь повредил веранду и внутреннюю отделку дома, хозяином которого является местный 38-летний коммерсант. Сотрудниками полиции в ходе оперативной разработки были установлены личности трех липчан, причастных к преступлению.



Задержанные, которым от 19 до 21 года, дали признательные показания. Из них следует, что преступление носит заказной характер. Однако позже они отказались от своих слов и теперь заявляют о своей невиновности.



По данным GOROD48, Грязинским отделом СУ СК РФ по Липецкой области по данному факту возбуждено и расследовано уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ («умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога»). Несмотря на то, что обвиняемые не признают своей вины, у следствия есть иные доказательства их причастности к совершенному преступлению. Уголовное дело в настоящий момент находится на стадии окончания следствия и передачи его в суд.