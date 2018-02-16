Происшествия

вчера, 16:21

В Грязях под суд пойдут поджигатели дома местного коммерсанта

4 1623
#поджог
1
В Грязях под суд пойдут поджигатели дома местного коммерсанта

Не святая троица сначала при зналась в преступлении, а потом ушла в отказ.

Сегодня на сайте УМВД РФ по Липецкой области в одном из сообщений говорилось о том, что сотрудниками ОМВД России по Грязинскому району установлены трое предполагаемых участников поджога дома по улице Ленина в городе Грязи.

GOROD48 стало известно о том, что поджог был совершен еще 6 апреля прошлого года. Огонь повредил веранду и внутреннюю отделку дома, хозяином которого является местный 38-летний коммерсант. Сотрудниками полиции в ходе оперативной разработки были установлены личности трех липчан, причастных к преступлению.

Задержанные, которым от 19 до 21 года, дали признательные показания. Из них следует, что преступление носит заказной характер. Однако позже они отказались от своих слов и теперь заявляют о своей невиновности.

По данным GOROD48, Грязинским отделом СУ СК РФ по Липецкой области по данному факту возбуждено и расследовано уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ («умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога»). Несмотря на то, что обвиняемые не признают своей вины, у следствия есть иные доказательства их причастности к совершенному преступлению. Уголовное дело в настоящий момент находится на стадии окончания следствия и передачи его в суд.
4 1623
#поджог
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Лена Тираспольская

сегодня, 00:43
Зара6оток от 20000 рублей в день!!! Вам нужен готовый, уже настроенный метод зара6отка? - Без сложных курсов, в которых вы не можете разобраться. - Без рутинной работы. - Без обмана и чтобы деньги были достойные. Именно готовый зара6оток, а не бесполезный курс! Подробности на http://blagodelo.info
ответить

рабочий

вчера, 23:19
не надо работяг и коллег на деньги кидать и гореть нечего не будет! так и надо их перевоспитывать!
ответить

Значит

вчера, 22:11
они и машины жгли по программе грузть козлов по 10 норм
ответить

С чего вдруг

вчера, 21:39
Полиция взялась за работу
ответить

Еще в рубрике

Липчанин просит помощи в поисках его автомобиля
#угон
36
Липчанин просит помощи в поисках его автомобиля

вчера, 17:25

Происшествия
Елецкий гараж оказался алкомаркетом с богатым ассортиментом водки
#спиртное #алкоголь #суд
13
Елецкий гараж оказался алкомаркетом с богатым ассортиментом водки

вчера, 16:01

Происшествия
Мастер по ремонту обманул липчанку на 35 000 рублей
#мошенничество
4
Мастер по ремонту обманул липчанку на 35 000 рублей

вчера, 15:47

Происшествия
В лесу под Задонском откопали мертвого малыша в детской коляске
#труп #тело #младенец
69
В лесу под Задонском откопали мертвого малыша в детской коляске

вчера, 15:40

Происшествия
Цыган-скотокрадов осудили в Липецке
#кража
3
Цыган-скотокрадов осудили в Липецке

вчера, 14:30

Происшествия
Причиной смерти юного хоккеиста стало кровоизлияние в мозг
#несчастный случай
107
Причиной смерти юного хоккеиста стало кровоизлияние в мозг

вчера, 12:57

Происшествия