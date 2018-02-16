В мире

вчера, 16:14

Украинские военные расстреляли четырех сослуживцев в Донецкой области‍

402
#Донецк #расстрел
Украинские военные расстреляли четырех сослуживцев в Донецкой области‍

Убийство произошло в месте дислокации воинской части А-2802 в бывшем пансионате в селе Бердянское под Донецком. Четверых морских пехотинцев убили двое сослуживцев из автоматов Калашникова.

Украинские военные расстреляли четырех сослуживцев в Донецкой области. Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik отметил, что и до государственного переворота и начала войны в Донбассе ВСУ находились не в лучшем состоянии, а теперь — тем более.

Киев сообщил о гибели в Донбассе четырех военнослужащих отдельной бригады морской пехоты — по данным Генпрокуратуры, их расстреляли сослуживцы.

Тела морских пехотинцев обнаружили в доме, где они временно проживали, сообщает пресс-центр операции силовиков в Донбассе в Facebook. Военная служба правопорядка ВСУ и национальная полиция выясняют обстоятельства и причины произошедшего, - говорится в сообщении.

Генпрокуратура, со своей стороны, возбудила уголовное дело по статье об умышленном убийстве двух или более человек. Подозреваемых — двоих морпехов из того же подразделения — задержали, они уже дали признательные показания. Причиной конфликта Генпрокуратура называет неуставные отношения.

По данным украинского интернет-издания LB.ua, ЧП произошло в месте дислокации воинской части А-2802 в бывшем пансионате в селе Бердянское.

Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik обратил внимание на моральное состояние украинской армии, - передает РИА-Новости.

"Исходя из открытых источников информации, мы можем говорить о том, что моральное состояние Вооруженных сил Украины находится на неудовлетворительном уровне. Не секрет, что ВСУ в ходе так называемой антитеррористической операции столкнулись с массовым дезертирством, в рядах Вооруженных сил Украины процветает алкоголизм, есть проблемы с наркоманией. Мы знаем, что на Украине были даже созданы специальные роты для таких военнослужащих, этих людей лечили, пытались избавить от зависимости. Конечно, ВСУ еще до 2014 года (до госпереворота на Украине и начала войны в Донбассе) находились не в самом лучшем состоянии, а братоубийственная война в государстве лишь еще больше обнажила проблемы в украинской армии и усугубила их", — сказал Иван Мезюхо.


402
#Донецк #расстрел

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В результате стрельбы в школе во Флориде погибли 17 человек
В результате стрельбы в школе во Флориде погибли 17 человек

вчера, 12:17

В мире
В результате столкновения машин в аэропорту Хитроу погиб мужчина
#Хитроу
В результате столкновения машин в аэропорту Хитроу погиб мужчина

14.02.2018 16:53

В мире
В киевском аэропорту задержали мэра Одессы
#Киев #задержание #мэр Одессы
В киевском аэропорту задержали мэра Одессы

14.02.2018 12:42

В мире
Депутат Рады предложил силовой вариант возвращения Крыма и Донбасса‍
#Крым #Донбасс #Украина
Депутат Рады предложил силовой вариант возвращения Крыма и Донбасса‍

14.02.2018 12:31

В мире
Украинские СМИ сообщили о телефонном разговоре Путина и Порошенко‍
#Путин #Порошенко #телефонный разговор
Украинские СМИ сообщили о телефонном разговоре Путина и Порошенко‍

14.02.2018 10:29

В мире
США опубликовали видео авиаудара по сирийским военным
#США #Сирия #видео
США опубликовали видео авиаудара по сирийским военным

14.02.2018 09:50

В мире