вчера, 16:14
Украинские военные расстреляли четырех сослуживцев в Донецкой области
Убийство произошло в месте дислокации воинской части А-2802 в бывшем пансионате в селе Бердянское под Донецком. Четверых морских пехотинцев убили двое сослуживцев из автоматов Калашникова.
Киев сообщил о гибели в Донбассе четырех военнослужащих отдельной бригады морской пехоты — по данным Генпрокуратуры, их расстреляли сослуживцы.
Тела морских пехотинцев обнаружили в доме, где они временно проживали, сообщает пресс-центр операции силовиков в Донбассе в Facebook. Военная служба правопорядка ВСУ и национальная полиция выясняют обстоятельства и причины произошедшего, - говорится в сообщении.
Генпрокуратура, со своей стороны, возбудила уголовное дело по статье об умышленном убийстве двух или более человек. Подозреваемых — двоих морпехов из того же подразделения — задержали, они уже дали признательные показания. Причиной конфликта Генпрокуратура называет неуставные отношения.
По данным украинского интернет-издания LB.ua, ЧП произошло в месте дислокации воинской части А-2802 в бывшем пансионате в селе Бердянское.
Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik обратил внимание на моральное состояние украинской армии, - передает РИА-Новости.
"Исходя из открытых источников информации, мы можем говорить о том, что моральное состояние Вооруженных сил Украины находится на неудовлетворительном уровне. Не секрет, что ВСУ в ходе так называемой антитеррористической операции столкнулись с массовым дезертирством, в рядах Вооруженных сил Украины процветает алкоголизм, есть проблемы с наркоманией. Мы знаем, что на Украине были даже созданы специальные роты для таких военнослужащих, этих людей лечили, пытались избавить от зависимости. Конечно, ВСУ еще до 2014 года (до госпереворота на Украине и начала войны в Донбассе) находились не в самом лучшем состоянии, а братоубийственная война в государстве лишь еще больше обнажила проблемы в украинской армии и усугубила их", — сказал Иван Мезюхо.