Елецкий гараж оказался алкомаркетом с богатым ассортиментом водки

Там нашли спиртного на 153 000 рублей.

Елецкий городской суд Липецкой области рассмотрел материалы уголовного дела в отношении местного предпринимателя. Мужчину привлекли к ответственности за хранение нелегального спиртного с целью сбыта, по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ. Свою вину он полностью признал.



Как указано в документах суда, сомнительный алкоголь выявили 9 марта 2017 года. Алкомаркетом оказался один из елецких гаражей. В нем имеющий разрешение на деятельность в сфере розничной торговли в палатках и на рынках бизнесмен и хранил припасы. При проведении описи алкоголя в гараже нашли 260 стеклянных бутылок с этикеткой «Белая Береза», 400 бутылок с этикеткой «FINSKAYA», 200 единиц якобы водки «Родник Сибири», сотню бутылок напитка «Фаворит Королевский». Общая сумма запасов бутылок с поддельными акцизами составила 153 600 рублей.



Суд признал мужчину виновным в нелегальном обороте спиртного. Он наказан штрафом в 100 000 рублей. Все спиртное конфисковано и будет уничтожено.