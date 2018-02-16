Происшествия

вчера, 16:01

Елецкий гараж оказался алкомаркетом с богатым ассортиментом водки

13 1593
#спиртное #алкоголь #суд #штраф
1
Елецкий гараж оказался алкомаркетом с богатым ассортиментом водки

Там нашли спиртного на 153 000 рублей.

Елецкий городской суд Липецкой области рассмотрел материалы уголовного дела в отношении местного предпринимателя. Мужчину привлекли к ответственности за хранение нелегального спиртного с целью сбыта, по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ. Свою вину он полностью признал.

Как указано в документах суда, сомнительный алкоголь выявили 9 марта 2017 года. Алкомаркетом оказался один из елецких гаражей. В нем имеющий разрешение на деятельность в сфере розничной торговли в палатках и на рынках бизнесмен и хранил припасы. При проведении описи алкоголя в гараже нашли 260 стеклянных бутылок с этикеткой «Белая Береза», 400 бутылок с этикеткой «FINSKAYA», 200 единиц якобы водки «Родник Сибири», сотню бутылок напитка «Фаворит Королевский». Общая сумма запасов бутылок с поддельными акцизами составила 153 600 рублей.

Суд признал мужчину виновным в нелегальном обороте спиртного. Он наказан штрафом в 100 000 рублей. Все спиртное конфисковано и будет уничтожено.
13 1593
#спиртное #алкоголь #суд #штраф
1

Комментарии (13)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

;;4;;

сегодня, 00:27
4-ке, книжки читай.У этилового спирта есть одна формула.И за сколько бы вы его не купили.Что за 1000 руб,что за 100 руб.Ваш мозг он разрушает одинокого.Для Вас это не страшно.У вас разрушать не чего.
ответить

;;4;;

сегодня, 00:20
4-ке, Вы что не в себе?Я эликсиром жизни торгую.Приходи и жить будешь вечно и счастливо.Красное и Белое называется магазин.Немного дороже.Но для дураков это не имеет значения цена.Чем дороже тем больше верят.
ответить

4-ке

сегодня, 00:03
я понял 100%! у тебя или гараж или киоск есть! на чужом горе над златом чахнешь?!
ответить

;;4;;

вчера, 23:38
Мимо прохожу часто, Иди и тоже пей,что изводишься?Или пить нельзя?Допился?Зашили?Последнее,что вы можете,это стучать?
ответить

Мимо прохожу часто

вчера, 23:26
Московская 21 за домом в киоске круглосуточно водяра без проблем, куча зомби и днем и ночью под окнами орут достали уже
ответить

4-ке

вчера, 23:22
походу и у тебя такой гараж есть?!
ответить

;;4;;

вчера, 23:09
гость, Да пусть торгуют. Продавать народу и не дорого это не грешно.А вот стукачей как вы не любили не когда.Сегодня Вы стучите на киоск,а завтра и мать,и родину застучите и продадите. Стыдно должно быть стукачем. Это не по нашему не по русски.
ответить

гость

вчера, 22:59
Несколько киосков по улице Детская Сырский рудник, торгуют алкоголем круглосуточно.
ответить

;;4;;

вчера, 22:40
Липчанин , А кого бояться?Тысяч 5 000-7 000 за день имеет.А штраф 1 500 и не каждый день.
ответить

Липчанин

вчера, 21:57
На Липовской два ларька торгуют не стесняясь и небоясь не кого.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Липчанин просит помощи в поисках его автомобиля
#угон
36
Липчанин просит помощи в поисках его автомобиля

вчера, 17:25

Происшествия
В Грязях под суд пойдут поджигатели дома местного коммерсанта
#поджог
4
В Грязях под суд пойдут поджигатели дома местного коммерсанта

вчера, 16:21

Происшествия
Мастер по ремонту обманул липчанку на 35 000 рублей
#мошенничество
4
Мастер по ремонту обманул липчанку на 35 000 рублей

вчера, 15:47

Происшествия
В лесу под Задонском откопали мертвого малыша в детской коляске
#труп #тело #младенец
69
В лесу под Задонском откопали мертвого малыша в детской коляске

вчера, 15:40

Происшествия
Цыган-скотокрадов осудили в Липецке
#кража
3
Цыган-скотокрадов осудили в Липецке

вчера, 14:30

Происшествия
Причиной смерти юного хоккеиста стало кровоизлияние в мозг
#несчастный случай
107
Причиной смерти юного хоккеиста стало кровоизлияние в мозг

вчера, 12:57

Происшествия