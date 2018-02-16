В лесу под Задонском откопали мертвого малыша в детской коляске

Мать похоронила его еще в 2012 году.

Сегодня в лесу у села Бутырки сотрудниками следственно-оперативной группы Задонского ОМВД РФ по Липецкой области и Задонского отдела СУ СК РФ по Липецкой области были выкопаны останки девятимесячного ребенка.



По данным GOROD48, ребенка похоронила его мать. Причем еще в мае 2012 года. О том, что она закопала приспанного ею малыша, сама женщина случайно рассказала своим знакомым, находясь в состоянии алкогольного опьянения.



Факт обнаружения в указанном женщиной месте останков ребенка GOROD48 подтвердили в правоохранительных органах.



Как стало известно GOROD48, трагедия произошла в селе Кашары Задонского района. Жительница этого села родила от сожителя мальчика в 23 года в 2011 году. Женщина и ее гражданский муж характеризуются отрицательно как злоупотребляющие алкоголем.



По словам матери, она случайно, во сне, придавила ребенка к стене дома. Утром она обнаружила, что он мертв. Не зная, что делать, она и ее сожитель решили избавиться от тельца, похоронив малыша в лесу в ставшей ему гробиком люльке от детской коляски. После этого пара решила уехать из Кашар в Орловскую область. Отсутствие у них ребенка сожители объяснили односельчанам лишением их родительских прав: у них до этого органами опеки и попечительства были отобраны двое детей.



В настоящее время останки девятимесячного мальчика отправлены на экспертизу. Судебным медикам предстоит выяснить причину его смерти.



По данному факту Задонским отделом СУ СК РФ по Липецкой области начата доследственная проверка. Уже известно, что в Орловской области у сожителей родились еще двое детей, которых у них отобрало государство.

