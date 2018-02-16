Происшествия

вчера, 15:40

В лесу под Задонском откопали мертвого малыша в детской коляске

69 14786
#труп #тело #младенец
6
В лесу под Задонском откопали мертвого малыша в детской коляске

Мать похоронила его еще в 2012 году.

Сегодня в лесу у села Бутырки сотрудниками следственно-оперативной группы Задонского ОМВД РФ по Липецкой области и Задонского отдела СУ СК РФ по Липецкой области были выкопаны останки девятимесячного ребенка. 

По данным GOROD48, ребенка похоронила его мать. Причем еще в мае 2012 года. О том, что она закопала приспанного ею малыша, сама женщина случайно рассказала своим знакомым, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Факт обнаружения в указанном женщиной месте останков ребенка GOROD48 подтвердили в правоохранительных органах.

Как стало известно GOROD48, трагедия произошла в селе Кашары Задонского района. Жительница этого села родила от сожителя мальчика в 23 года в 2011 году. Женщина и ее гражданский муж характеризуются отрицательно как злоупотребляющие алкоголем.

По словам матери, она случайно, во сне, придавила ребенка к стене дома. Утром она обнаружила, что он мертв. Не зная, что делать, она и ее сожитель решили избавиться от тельца, похоронив малыша в лесу в ставшей ему гробиком люльке от детской коляски. После этого пара решила уехать из Кашар в Орловскую область. Отсутствие у них ребенка сожители объяснили односельчанам лишением их родительских прав: у них до этого органами опеки и попечительства были отобраны двое детей.     

В настоящее время останки девятимесячного мальчика отправлены на экспертизу. Судебным медикам предстоит выяснить причину его смерти.  

По данному факту Задонским отделом СУ СК РФ по Липецкой области начата доследственная проверка. Уже известно, что в Орловской области у сожителей родились еще двое детей, которых у них отобрало государство.   
69 14786
#труп #тело #младенец
6

Комментарии (69)

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Анна Сергеевна

26 минут назад
РУСБОР, бесполезно запрещать алкоголь , найдут утешение в таблетках или игре грибочках или еще в чем ...Это такие люди падкие к слабости бытия, а самое удивительное что у таких маргинальных личностей рождаются абсолютно (!) здоровые дети , да не по одному ....
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Все нормально.

сегодня, 01:11
РУСБОР, Не надо не кому не чего запрещать.У каждого свой выбор.Запрещать это что зуб не лечить,а просто обезболивать.Это все на время.Пусть пьют.Чем больше пьют тем быстрее подохнут.
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Все нормально.

сегодня, 01:02
РУСБОР, Не правильно мыслишь.Алкоголь и наркотики надо еще оставить лет на десять,а то и на двадцать.И цену сделать минимальную.Чем быстрее сопьется или с колется тем лучше.Не успеет после себе оставить себе подобных.Для педиков природа и без нас придумала спит.Везде и во всем должен идти естественный отбор.
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Лена Тираспольская

сегодня, 00:39
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горожанин

сегодня, 00:19
Поетому надо делать аборты более доступными
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РУСБОР

сегодня, 00:14
Зри в корень.Итак. Причины этой трагедии. 1. Надо запрещать легальный наркотик- АЛКОГОЛЬ.Причем весь.2.Прекратить варваризацию культуры и остановить морально-нравственную деградацию.3.Социально-экономическая проблема.Нет работы. И * экономический кризис.4.А кто нам обещал 25млн.высокотехнологичных рабочих мест? 5.Кто строил т.н."русский мир" с высоко-духовными скрепами? Кто лоббировал дешевую водку для народа? Иногда полезно вспомнить и подумать в хорошей компании и за чашечкой хорошего чая. С печенькой.... Не правда ли граждане? Правильно делаем выводы. ЗДОРОВЬЯ ВАМ ВСЕМ...
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РУСБОР

сегодня, 00:02
Женя, проблема в том, что при нынешнем повальном безпределе, лишают родительских прав нормальных граждан и родителей...А алканов, нариков , педофилов и других преступников и геев наоборот.... Не рой могилу другому и сам туда не провалишься...
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РУСБОР

вчера, 23:53
Мария, Вы правы. Некоторые ссылаются на некие ОГРОМНЫЕ детские пособия....ЕСли так всё в реале хорошо.В чем проблема?...РОжайте...НЕт сразу включают задний ход..и переключаются. Они типа, не хотят плодить нищету.... ПОнимаете,критики многодетных это почти всегда геи и лица нетрадиционной ориентации...И они нам многодетным завидуют...у нас есть реальная жизнь, ЛЮБОВЬ, ЕСТЕСТВЕННАЯ природа, счастье и наши родные ДЕТИ....Но у них этого нет и они злятся на нас....мстят нам. Это именно они пробивают ЮВЕНАЛЬНЫЕ законы что бы испортить жизнь традиционных семей, исковеркать природу, отобрать наших детей.... И всё для себя, для геев и других содомитов.....
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Все нормально.

вчера, 23:42
РУСБОР, Генетику (природу)Обмануть не возможно.обмануть можно только дурака.
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РУСБОР

вчера, 23:36
Все нормально., Судя по стилю, Вы наверное и своих детей и не одного уже убили и где то закопали.....Ведь для Вас "Все нормально" - когда кругом ненормально.....Генетика видно Вас подвела...Эт правда....
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