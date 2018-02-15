Общество

34 минуты назад

В местах проведения масленичных гуляний будут работать 84 торговые точки

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#Масленица
В местах проведения масленичных гуляний будут работать 84 торговые точки

Как сообщили в управлении потребительского рынка администрации города, в местах проведения масленичных гуляний будут работать 84 точки по торговле блинами, выпечкой, шашлыками и напитками. 

Так, в Нижнем парке разместятся 18 из них, в парке «Быханов сад» - 11, в Парке Победы – 18, у СК «Звёздный» - 8, у Городского ДК - 6, ДК «Сокол» - 5, в парковой зоне у НЛМК - 3, ДК «Рудничный» - 5, у ДК «Матыра» - 4 точки. Цена на главное угощение недели в этом году будет варьироваться от 30 до 40 рублей. 100 граммов шашлыка обойдутся от 130 до 140 рублей.

1 226
#Масленица

Комментарии (1)

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гостья

3 минуты назад
хоть народ наедится....
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