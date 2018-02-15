Происшествия
сегодня, 12:57
Причиной смерти юного хоккеиста стало кровоизлияние в мозг
32 2770
11-летнему мальчику шайба повредила околопозвоночную артерию, вызвав инсульт.
GOROD48 стала известна причина смерти юного хоккеиста, погибшего в Ельце.
Как уже сообщал GOROD48, вчера вечером в ледовом дворце Ельца во время тренировки по хоккею получил смертельную травму 11-летний мальчик: в шею ребенка попала шайба.
- По данным судебных медиков, смерть школьника наступила от кровоизлияния в стволовую часть мозга. Очевидно, шайба повредила крупную шейную артерию мальчика, что вызвало, по сути, инсульт. Спасти ребенка от последствий такой травмы было невозможно, - сообщил GOROD48 начальник Елецкого отдела СУ СК РФ по Липецкой области Валерий Смолянинов.
По данному факту возбуждено дело по ч.2 ст. 293 УК РФ ("халатность").
По предварительным данным, мальчик находился на дополнительной тренировке с ребятами 2003 года рождения. Частью занятия были броски по воротам. Когда они закончились, ребенок начал собирать разбросанные шайбы, и в этот момент один из старших детей бросил по воротам - шайба попала мальчику в шейный позвонок.
- Пока не ясно, кто именно стал косвенным виновником смерти хоккеиста 2006 года рождения. На льду были дети разного возраста, - сказал Валерий Смолянинов.
Как уже сообщал GOROD48, вчера вечером в ледовом дворце Ельца во время тренировки по хоккею получил смертельную травму 11-летний мальчик: в шею ребенка попала шайба.
- По данным судебных медиков, смерть школьника наступила от кровоизлияния в стволовую часть мозга. Очевидно, шайба повредила крупную шейную артерию мальчика, что вызвало, по сути, инсульт. Спасти ребенка от последствий такой травмы было невозможно, - сообщил GOROD48 начальник Елецкого отдела СУ СК РФ по Липецкой области Валерий Смолянинов.
По данному факту возбуждено дело по ч.2 ст. 293 УК РФ ("халатность").
По предварительным данным, мальчик находился на дополнительной тренировке с ребятами 2003 года рождения. Частью занятия были броски по воротам. Когда они закончились, ребенок начал собирать разбросанные шайбы, и в этот момент один из старших детей бросил по воротам - шайба попала мальчику в шейный позвонок.
- Пока не ясно, кто именно стал косвенным виновником смерти хоккеиста 2006 года рождения. На льду были дети разного возраста, - сказал Валерий Смолянинов.
32 2770
ой
1
ЗАХАР
Липа
&
1
гостья
гостья
Ольга
Ольга