Происшествия

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Причиной смерти юного хоккеиста стало кровоизлияние в мозг

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#несчастный случай
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Причиной смерти юного хоккеиста стало кровоизлияние в мозг

11-летнему мальчику шайба повредила околопозвоночную артерию, вызвав инсульт.

GOROD48 стала известна причина смерти юного хоккеиста, погибшего в Ельце.  

Как уже сообщал GOROD48, вчера вечером в ледовом дворце Ельца во время тренировки по хоккею получил смертельную травму 11-летний мальчик: в шею ребенка попала шайба. 

- По данным судебных медиков, смерть школьника наступила от кровоизлияния в стволовую часть мозга. Очевидно, шайба повредила крупную шейную артерию мальчика, что вызвало, по сути, инсульт. Спасти ребенка от последствий такой травмы было невозможно, - сообщил GOROD48 начальник Елецкого отдела СУ СК РФ по Липецкой области Валерий Смолянинов.

По данному факту возбуждено дело по ч.2 ст. 293 УК РФ ("халатность").     

По предварительным данным, мальчик находился на дополнительной тренировке с ребятами 2003 года рождения. Частью занятия были броски по воротам. Когда они закончились, ребенок начал собирать разбросанные шайбы, и в этот момент один из старших детей бросил по воротам - шайба попала мальчику в шейный позвонок.

- Пока не ясно, кто именно стал косвенным виновником смерти хоккеиста 2006 года рождения. На льду были дети разного возраста, - сказал Валерий Смолянинов.
 

32 2770
#несчастный случай
4

Комментарии (32)

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ой

1 минуту назад
Закройте комментарии!!! Прекратите обсуждать и осуждать.
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1

1 минуту назад
и че, вот так прямо шайбами постоянно друг дружке в лицо и попадают в НХЛ ?
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ЗАХАР

2 минуты назад
родом из СССР, полностью согласен.
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Липа

4 минуты назад
1, Очень просто!!! Профессиональные хоккеисты НХЛ и КХЛ промахиваются. Вы посмотрите их статистику за матч из скольких бросков сколько в створ полетело!!!! А тут парень 15 лет.
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&

5 минут назад
Соболезнования родителям, Царство Небесное мальчику. И согласна с Ольгой, тот кто видел тренировки, такой бред писать не будут.
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1

8 минут назад
высота хоккейный ворот 122 см Средний рост ребенка в 11 лет 140-155 см + высота коньков 10 см Итого 165 см А теперь подумайте, как можно кидать в ворота и попасть в голову
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гостья

8 минут назад
Ольга, люди не поймут, людям лишь бы поговорить...
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гостья

10 минут назад
город48, если у вас есть еще человеческие ,а не желтая пресса одна осталась, закройте комментарии, потому что в комментариях очень много злости и обвинений от людей, которые и близко там не были...
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Ольга

11 минут назад
Люди вы с ума сошли!!!! Целенаправленно кидал)))). Вы хоть раз были на хоккейных тренировках??? А у меня ребенок играет уже 7 лет...Это дети...Безумно жалко родителей, но и тренера и того кто бросал. Примите наши соболезнования от ХК Виктория г. Новомосковск
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Ольга

12 минут назад
Причиной смерти стал дебил, кто швыранул в спину, а получилось, что попал с затылок мальчишке шайбу, а уж последствие, кровоизлияние. Мерзость, бить в спину.
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