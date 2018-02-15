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сегодня, 12:31

В Петербурге ограбили сотрудницу генконсульства США

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В Петербурге ограбили сотрудницу генконсульства США

Женщину ограбили на сумму порядка 191 тысячи рублей

Сотрудница одного из учреждений Санкт-Петербурга обратилась в полицию с заявлением о том, что ее ограбили на сумму порядка 191 тысячи рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД. Жертвой злоумышленников стала сотрудница генконсульства США.

"Четырнадцатого февраля в полицию обратилась 53-летняя сотрудница одного из учреждений с заявлением о том, что ранним утром того же дня у одного из домов по улице Полярников неизвестный, разбив стекло в ее автомобиле MINI Cooper, похитил принадлежащую заявительнице сумку с личными вещами и документами. Общий ущерб, по словам потерпевшей, составил 191 тысячу рублей", — сообщили в пресс-службе.

Добычей злоумышленников стали российский, американский и заграничный паспорта, удостоверение, два телефона и 26 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж), личности подозреваемых устанавливаются.
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