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В Петербурге ограбили сотрудницу генконсульства США
Женщину ограбили на сумму порядка 191 тысячи рублей
Сотрудница одного из учреждений Санкт-Петербурга обратилась в полицию с заявлением о том, что ее ограбили на сумму порядка 191 тысячи рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД. Жертвой злоумышленников стала сотрудница генконсульства США.
"Четырнадцатого февраля в полицию обратилась 53-летняя сотрудница одного из учреждений с заявлением о том, что ранним утром того же дня у одного из домов по улице Полярников неизвестный, разбив стекло в ее автомобиле MINI Cooper, похитил принадлежащую заявительнице сумку с личными вещами и документами. Общий ущерб, по словам потерпевшей, составил 191 тысячу рублей", — сообщили в пресс-службе.
Добычей злоумышленников стали российский, американский и заграничный паспорта, удостоверение, два телефона и 26 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж), личности подозреваемых устанавливаются.
"Четырнадцатого февраля в полицию обратилась 53-летняя сотрудница одного из учреждений с заявлением о том, что ранним утром того же дня у одного из домов по улице Полярников неизвестный, разбив стекло в ее автомобиле MINI Cooper, похитил принадлежащую заявительнице сумку с личными вещами и документами. Общий ущерб, по словам потерпевшей, составил 191 тысячу рублей", — сообщили в пресс-службе.
Добычей злоумышленников стали российский, американский и заграничный паспорта, удостоверение, два телефона и 26 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж), личности подозреваемых устанавливаются.