Чиновников наказали за нарушения при покупке мебели за 1,2 млн рублей

Сотрудникам бюро медико-социальной экспертизы придется ответить рублем.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области рассмотрело материалы административных расследований в отношении сотрудников контрактной службы «Главного бюро медико-социальной экспертизы по Липецкой области» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Антиномопольщики выявили в работе должностных лиц нарушение закона о закупках.



Как указано в материалах УФАС, нарушения относятся к электронному аукциону на поставку в бюро мебели. Тендер на этот лот стоимостью в 1,2 млн рублей был объявлен в конце прошлого года. Специалисты при исследовании корректности проведения тендера выявили нарушения в части составления документации. Так, ответственные лица вовремя не предоставили разъяснений по аукциону на запрос участника конкурса. Кроме того, заказчик не установил требования о предоставления в заявках сведений, которые могли бы дать участникам аукциона преимущества. Сотрудники свою вину в нарушении Закона о контрактной системе признали и обещали впредь не допускать подобного.



В итоге комиссия УФАС наложила на ответственных лиц два штрафа по 3 000 рублей и 15 000 рублей.