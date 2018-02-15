Общество

сегодня, 12:54

Чиновников наказали за нарушения при покупке мебели за 1,2 млн рублей

3 709
#тендер #нарушение #УФАС
Чиновников наказали за нарушения при покупке мебели за 1,2 млн рублей

Сотрудникам бюро медико-социальной экспертизы придется ответить рублем.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области рассмотрело материалы административных расследований в отношении сотрудников контрактной службы «Главного бюро медико-социальной экспертизы по Липецкой области» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Антиномопольщики выявили в работе должностных лиц нарушение закона о закупках.

Как указано в материалах УФАС, нарушения относятся к электронному аукциону на поставку в бюро мебели. Тендер на этот лот стоимостью в 1,2 млн рублей был объявлен в конце прошлого года. Специалисты при исследовании корректности проведения тендера выявили нарушения в части составления документации. Так, ответственные лица вовремя не предоставили разъяснений по аукциону на запрос участника конкурса. Кроме того, заказчик не установил требования о предоставления в заявках сведений, которые могли бы дать участникам аукциона преимущества. Сотрудники свою вину в нарушении  Закона о контрактной системе признали и обещали впредь не допускать подобного.

В итоге комиссия УФАС наложила на ответственных лиц два штрафа по 3 000 рублей и 15 000 рублей.
3 709
#тендер #нарушение #УФАС

Комментарии (3)

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гыыы

18 минут назад
18 тыс штрафу? а наварили они сколько?
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королев

24 минуты назад
- через дыбу на кол , а затем на костер чтобы другим общаг крысить не повадно было . Ужас как воруют.!
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Хорошо

сегодня, 13:11
Да потому что редкие торги проходят честно, в нашей стране. Обычно сначала договор с покупателем, а потом только для него типа прозрачный тендер. Кто больше даст тот и выиграл. Это касается любой отрасли. PS. Наша Раша!!!
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