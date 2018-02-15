Общество

сегодня, 12:35

В Липецке пройдёт международный хоккейный турнир памяти Олега Пешкова

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#Олег Пешков #Липецкий авиацентр
В Липецке пройдёт международный хоккейный турнир памяти Олега Пешкова

На нём ждут известных хоккеистов, а ещё липецкие летчики сыграют со спасателями.

С 23 по 25 февраля в Липецке в СК «Звёздный» пройдёт ежегодный международный детский хоккейный турнир памяти Героя России Олега Пешкова. На турнир приедут всемирно известные и заслуженные хоккеисты, чемпионы мира и Европы, олимпийские чемпионы и участник легендарной хоккейной Суперсерии СССР-Канада 1972 г. - Пашков Александр Константинович и Волчков Александр Сергеевич.

Как сообщают организаторы, в этом году в детском хоккейном турнире памяти Героя России Олега Пешкова примут участие дети 2006 года рождения. Впервые он получит статус международного, так как почётными гостями соревнований станет хоккейная команда из города Донецк. Помимо гостей в ежегодном турнире примут участие ещё 7 команд. Среди них команды из Белгорода, Липецка, Ельца, Краснодара, Ставрополя, Россоши и Губкина.

Ежегодный международный детский хоккейный турнир пройдёт в течении трёх праздничных дней с 23 по 25 февраля. Игры можно будет посмотреть в свободном доступе с 07:30 до 21:00 в СК «Звёздный».

23 февраля в 11:00 в рамках соревнований в СК «Звёздный» состоится торжественная церемония открытия. В программе всех ждёт показательный матч между взрослыми командами «Авиатор» (липецкий авиацентр) и «Спасатель» (МЧС Липецкая область), а также турнир черлидеров.

24 февраля помимо матчей команд с 07:30 до 21:00 для зрителей будет организовано мастер-шоу. В 13:00 участники турнира в конкурсных дисциплинах выберут лучших из лучших. В рамках программы мастер-шоу юные хоккеисты выявят сильнейших в номинациях «Бросок на силу», «Лучший буллит», «Самый быстрый» и «Самый точный».

25 февраля в 12:00 всех ждёт торжественная церемония закрытия турнира с участием всемирно известных и заслуженных хоккеистов, за свою великолепную спортивную карьеру успевшими стать чемпионами мира и Европы, олимпийскими чемпионами и участниками знаменитой Суперсерии 1972 года между командами СССР и Канады. Имена этих прославленных спортсменов - Пашков Александр Константинович и Волчков Александр Сергеевич. Они поздравят хоккеистов, проведут мастер-класс. Именно из их рук юные хоккеисты получат свои призы и награды. Подарком для любителей спорта станет автограф-сессия заслуженных мастеров хоккея.

Ежегодный хоккейный детский турнир памяти Героя России Олега Пешкова проходит в Липецке третий раз. Первый спортивный турнир в честь летчика-героя состоялся в 2016 году. Событие призвано увековечить память липчанина Олега Пешкова, погибшего в ходе проведения военной операции в Сирии в 2015 году. Указом Президента РФ Олегу Пешкову посмертно было присвоено звание Героя Российской Федерации. Ежегодный хоккейный турнир символично проводится в День Защитника Отечества с 2016 года.
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#Олег Пешков #Липецкий авиацентр

Комментарии (4)

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сумашедшему

17 минут назад
да ты наверно помешан на девочках а трусах, сходи к сексопатологу.
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или я с ума сошел или ...

30 минут назад
то есть по-вашему, когда девочки в трусах пляшут под ламбаду - это почтить память ?
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а что?

сегодня, 13:25
разве почтить память человека хоккеисты не могут? а программа это работа людей которые хотят привлечь больше людей в спорткомплекс, спасибо им за это. так что оторвите свою попу от дивана и посетите мероприятие. в прошлом году люди были довольны что в праздничный день поставили стакан и пришли посмотреть. а вы наверно правда с ума сошли раз такое пишете.
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или я с ума сошел или ...

сегодня, 12:59
все это замечательно, но разве Пешков был хоккеистом ? И при чем тогда здесь парад девушек чирлидеров ?
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