Общество

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С менеджеров Липецкоблбанка взыщут 751 млн убытков

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#суд #
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С менеджеров Липецкоблбанка взыщут 751 млн убытков

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобы четырех бывших руководителей Липецкого областного банка на решение о взыскании с них по заявлению Агентства по страхованию вкладов 751,2 миллиона рублей убытков.

Как сообщает Агентство правовой информации, ответчики обжаловали в апелляции определение Арбитражного суда Липецкой области от 12 мая 2017 года.

В определении суда говорится о факте причинения вреда банку действиями Светланы Бобылевой, Алексея Левитина, Валентины Стеганцевой и Татьяны Носовой, "противоправности совершенных ими действий, наличии прямой причинно-следственной связи между их действиями и наступлением вреда банку в общем размере 751,2 миллиона рублей".

Арбитраж 20 июля 2016 года также арестовал имущество экс-руководителей банка. Суд арестовал имущество Бобылевой на сумму 77,1 миллиона рублей, Стеганцевой на 73,1 миллиона рублей, Носовой на 73,1 миллиона рублей и Левитина на 601,1 миллиона рублей. Целью ареста, по информации суда, является предотвращение утраты имущества, что может причинить значительный ущерб кредиторам.

Областной арбитраж 21 августа 2013 года удовлетворил заявление Банка России о признании Липецкоблбанка банкротом.

Ранее АСВ выявило в Липецкоблбанке сомнительные операции по переводу средств со счетов юрлиц и индивидуальных предпринимателей на счета физлиц, а также операции дробления крупных розничных вкладов. По информации АСВ, "с учетом этого принято решение не включать обязательства банка перед физическими лицами по таким операциям в реестр страховых выплат без проведения детального анализа всех обстоятельств их возникновения, в том числе с привлечением правоохранительных органов".

В сообщении об отзыве лицензии у Липецкоблбанка ЦБ РФ указывал, что банк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал соответствующие резервы на возможные потери соразмерно принятым рискам. После исполнения требований надзорного органа о формировании адекватных резервов по низкокачественным активам банк полностью утратил капитал.

В списке акционеров липецкого банка значились департамент экономики администрации Липецка, областное бюджетное учреждение "Областной фонд имущества", а также две компании — "Медина Маркет" и "Свой Дом". В числе собственников также присутствовали имена экс-главы банка "Российский капитал" Ирины Киреевой и его экс-акционера Алексея Иващенко, однако их доли незначительны.



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#суд #
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Комментарии (9)

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Случайный свидетель

28 минут назад
вывод: Товарищи руководители всегда думайте о последствиях и не ставьте подписи на документах без их прочтения!. Жалко их, это показательный процесс для остальных. В очередной раз нашли "козлов отпущения", а реальные виновники останутся без наказания
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Держите карман шире

43 минуты назад
Ничего с них не взыщут. В крайнем случае пройдут процедуру банкротства, как Вася. - сынулька О.Донских, находящегося в международном розыске.
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Гога

45 минут назад
Неверно о совладельцах. Даю справку: Общество с ограниченной ответственностью "фирма Солнечный ветер" - доля 19.80 Общество с ограниченной ответственностью "Т. Д. Белый фрегат" - доля 19.68 Общество с ограниченной ответственностью "Планета Пласт" - доля 18.76 Подфигурный Геннадий Викторович - доля 12.34 Общество с ограниченной ответственностью "ЗемКом" - доля 9.90 Общество с ограниченной ответственностью "Медина Маркет" - доля 7.46 ИМУЩЕСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ, ФОНД - доля 1.01 Департамент экономики администрации г. Липецка - доля 1.01 Иващенко Алексей Михайлович - доля 0.80
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КЛИЕНТ

59 минут назад
ЛИПЕЦКОБЛАБАНК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! МОРАЗМ КРЕПЧАЕТ!
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после

сегодня, 13:20
через месяц они признаются банкротами с голой попой и жизнь удалась) напомним средняя зарплата работяги 20ка
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красота

сегодня, 13:18
сбер отказался выдать 50 лямов мужику по причине сомнительности дохода, а сдесь манагеры себе по 70 лямов отгрузили и 600 лямов на рыло и * коготне каких вопросов)
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аффтар снова жжот

сегодня, 13:13
"облабанка". Просто улёт))))
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Василий

сегодня, 12:41
Облабанка? Объебанка?)))
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айай

сегодня, 12:39
реально взыщут???? не верю....
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