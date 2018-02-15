С менеджеров Липецкоблбанка взыщут 751 млн убытков

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобы четырех бывших руководителей Липецкого областного банка на решение о взыскании с них по заявлению Агентства по страхованию вкладов 751,2 миллиона рублей убытков.

Как сообщает Агентство правовой информ ации , ответчики обжаловали в апелляции определение Арбитражного суда Липецкой области от 12 мая 2017 года.

В определении суда говорится о факте причинения вреда банку действиями Светланы Бобылевой, Алексея Левитина, Валентины Стеганцевой и Татьяны Носовой, "противоправности совершенных ими действий, наличии прямой причинно-следственной связи между их действиями и наступлением вреда банку в общем размере 751,2 миллиона рублей".

Арбитраж 20 июля 2016 года также арестовал имущество экс-руководителей банка. Суд арестовал имущество Бобылевой на сумму 77,1 миллиона рублей, Стеганцевой на 73,1 миллиона рублей, Носовой на 73,1 миллиона рублей и Левитина на 601,1 миллиона рублей. Целью ареста, по информации суда, является предотвращение утраты имущества, что может причинить значительный ущерб кредиторам.

Областной арбитраж 21 августа 2013 года удовлетворил заявление Банка России о признании Липецкоблбанка банкротом.

Ранее АСВ выявило в Липецкоблбанке сомнительные операции по переводу средств со счетов юрлиц и индивидуальных предпринимателей на счета физлиц, а также операции дробления крупных розничных вкладов. По информации АСВ, "с учетом этого принято решение не включать обязательства банка перед физическими лицами по таким операциям в реестр страховых выплат без проведения детального анализа всех обстоятельств их возникновения, в том числе с привлечением правоохранительных органов".

В сообщении об отзыве лицензии у Липецкоблбанка ЦБ РФ указывал, что банк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал соответствующие резервы на возможные потери соразмерно принятым рискам. После исполнения требований надзорного органа о формировании адекватных резервов по низкокачественным активам банк полностью утратил капитал.

В списке акционеров липецкого банка значились департамент экономики администрации Липецка, областное бюджетное учреждение "Областной фонд имущества", а также две компании — "Медина Маркет" и "Свой Дом". В числе собственников также присутствовали имена экс-главы банка "Российский капитал" Ирины Киреевой и его экс-акционера Алексея Иващенко, однако их доли незначительны.