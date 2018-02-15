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Сноубордист Олюнин сломал ногу на Олимпиаде‍

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Сноубордист Олюнин сломал ногу на Олимпиаде‍

Николай получил повреждение во время полуфинала олимпийских соревнований в борд-кроссе

Россиянин Николай Олюнин, по предварительной информации, сломал голень во время полуфинального заезда в сноуборд-кроссе на Олимпиаде в Пхенчхане, - передает Р-Спорт.

Полуфинал с участием Олюнина, серебряного призера Игр в Сочи, прошел в четверг. Россиянин получил травму во время прохождения дистанции. Олюнину не удалось подняться самостоятельно, и с трассы его унесли на носилках. Затем Николая отправили в больницу.

На Олимпийских играх в Сочи россиянин завоевал серебряную медаль. Он стал победителем заездов в квалификации, четвертьфинале и полуфинале, а в финале проиграл только французу Пьеру Вольтье, который стал лучшим и на Играх в Пхёнчхане.
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