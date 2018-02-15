В результате стрельбы в школе во Флориде погибли 17 человек

Накануне бывший ученик открыл стрельбу в школе в американском штате Флорида

В среду, 14 февраля, бывший ученик открыл стрельбу в школе в американском штате Флорида, - передают "Известия". Полиция штата сообщает о 17 погибших. Еще около 14 человек ранены, трое из них находятся в критическом состоянии.



Стрелок — 19-летний Николас де Джизус Круз, бывший ученик этой школы, которого, по словам шерифа, исключили из учебного заведения за нарушения дисциплины.​ По данным Miami Herald, подросток стрелял из полуавтоматической винтовки AR-15, с собой у него было несколько обойм.

Он нарочно включил пожарную сигнализацию, чтобы выманить учеников из класса, и принес с собой дымовые шашки, чтобы вызвать панику и создать давку.



Жертвами стрельбы стали 17 человек. Об этом сообщил Скотт Израэль, шериф округа Броуард, где располагается школа. По его данным, 12 из них были убиты в здании школы, еще трое погибли недалеко от школы и двое скончались в больнице. Среди раненых есть сын заместителя местного шерифа, эту информацию шериф подтвердил журналистам.



После стрельбы Круз попытался покинуть территорию школы, но полицейские обнаружили его и взяли под стражу. Полиция уже изучила социальные сети стрелка и нашла там «тревожащее» содержание: Круз регулярно выкладывал фотографии огнестрельного и холодного оружия и позировал с ним.



Также один из преподавателей рассказал СМИ, что администрация школы ранее рассылала учителям письмо с предупреждением о том, что Круз угрожал другим подросткам. Учащийся этой школы отметил, что у Круза дома хранится оружие. Занятия в школе Marjory Stoneman Douglas, где произошла стрельба, были отменены до конца недели. Сейчас полицейские обыскивают дом, где проживал Круз, а также один из местных кемпингов