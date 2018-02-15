Выборам посвятили серию выставок

Они призваны помочь липчанам принять осознанное решение.

Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, выборам в регионе посвятили серию выставок. Так, в Липецкой областной научной библиотеке начала работать книжная выставка «Выборы: завтра начинается сегодня».



- Президентские выборы являются важнейшим событием. Совсем скоро наша страна будет выбирать свое будущее - лидера страны, который будет занимать свою должность шесть лет. Для избирателя важно владеть информацией, почему их участие так важно, - отмечает пресс-служба управления культуры. - Чтобы помочь читателям сделать осознанный выбор, отдел абонемента подготовил выставку. На ней будут представлены книги самой разнообразной тематики: по истории выборов, по конституционным правам граждан Российской Федерации, по организации избирательной работы в Липецкой области. Выставка будет работать до 16 марта.



Зал отраслевой литературы Липецкой областной юношеской библиотеки приглашает молодых и будущих избирателей познакомиться с выставкой «Я - гражданин! Я - избиратель!». Молодым людям будет полезна литература, освещающая вопросы избирательного права и избирательного процесса в России, правового регулирования выборов, их информационного обеспечения, избирательного права и обязанностей граждан. Молодые избиратели из материалов выставки узнают о сущности президентской власти, роли Президента РФ в законодательном процессе, о том, как осуществляются выборы Президента РФ.



Представленные издания раскрывают всю систему прав и свобод человека в современном понимании, объясняют смысл каждого права и то, как человек может практически защищать свои права и свободы и в какие институты он может обращаться. Выставка призвана повысить уровень информированности читателей - молодых избирателей и поможет им сделать правильный выбор.