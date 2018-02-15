Общество

сегодня, 11:53

Ельчане-нарушители правил движения на переезде попали на видео

4 1004
#правила дорожного движения
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Ельчане-нарушители правил движения на переезде попали на видео

Автор ролика проявил креативность.

Пользователь соцсети «Контакте» разместил на ресурсе видеозапись с нарушением правил дорожного движения. Ролик был снят на железнодорожном переезде около поселка Газопровод под Ельцом.



Запись демонстрирует то, как нетерпеливые водители, несмотря на запрещающий сигнал и риск попасть под поезд, объезжают сознательных автомобилистов и с нарушение ПДД следуют через пути. Автор ролика проявил креативность и озвучил запись песней «Постой, паровоз» в исполнении Юрия Никулина.
4 1004
#правила дорожного движения
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Комментарии (4)

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6 минут назад
А потом их по зап.частям на путях собирают.
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skrip

7 минут назад
Пусть нарушитель ответит по закону.А вот автор должен объяснить народу Локомотив где?
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отпетушитель

15 минут назад
Нагнуть и отпетушить валков
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да похрену..

сегодня, 13:03
зачем мешать естественному отбору?!
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