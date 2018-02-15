Ельчане-нарушители правил движения на переезде попали на видео

Автор ролика проявил креативность.

Пользователь соцсети «Контакте» разместил на ресурсе видеозапись с нарушением правил дорожного движения. Ролик был снят на железнодорожном переезде около поселка Газопровод под Ельцом.







Запись демонстрирует то, как нетерпеливые водители, несмотря на запрещающий сигнал и риск попасть под поезд, объезжают сознательных автомобилистов и с нарушение ПДД следуют через пути. Автор ролика проявил креативность и озвучил запись песней «Постой, паровоз» в исполнении Юрия Никулина.