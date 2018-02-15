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В Москве назвали самые необычные имена новорожденных в 2017 году
Столичное управление ЗАГС перечислило самые примечательные имена 2017 года
В столичном управлении ЗАГС назвали самые необычные и самые распространенные детские имена 2017 года. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.
Несколько мальчиков получили старорусские имена Велесвет, Ладомир, Патрикей и Харлампий. В списке редких имен — Форвард, Норд и Франклин. Одного маленького москвича назвали в честь легендарного певца и музыканта из древнегреческой мифологии Орфея. В городе также появились на свет девочки Златозара, Ладислава, Аграфена и Искра. Еще в Москве подрастают юные Дорофея, Васса и Исидора.
Но все же наибольшей популярностью у родителей при выборе имени для мальчиков пользовались Михаил, Артем, Максим, Даниил, Иван, Дмитрий, Кирилл, Матвей и Андрей. Самыми популярными именами девочек стали Мария, Анна, Алиса, Виктория, Анастасия, Полина, Александра, Елизавета и Екатерина.
Самыми редкими мужскими именами в 2017 году стали Валентин, Геннадий, Виталий, Анатолий и Валерий, женскими — Людмила, Галина, Инна, Зинаида и Лариса.
Напомним, 21 апреля Госдума приняла в третьем чтении проект закона, который запрещает называть детей именами с использованием бранных слов, а также чисел и указаний на ранги, должности и титулы.
Несколько мальчиков получили старорусские имена Велесвет, Ладомир, Патрикей и Харлампий. В списке редких имен — Форвард, Норд и Франклин. Одного маленького москвича назвали в честь легендарного певца и музыканта из древнегреческой мифологии Орфея. В городе также появились на свет девочки Златозара, Ладислава, Аграфена и Искра. Еще в Москве подрастают юные Дорофея, Васса и Исидора.
Но все же наибольшей популярностью у родителей при выборе имени для мальчиков пользовались Михаил, Артем, Максим, Даниил, Иван, Дмитрий, Кирилл, Матвей и Андрей. Самыми популярными именами девочек стали Мария, Анна, Алиса, Виктория, Анастасия, Полина, Александра, Елизавета и Екатерина.
Самыми редкими мужскими именами в 2017 году стали Валентин, Геннадий, Виталий, Анатолий и Валерий, женскими — Людмила, Галина, Инна, Зинаида и Лариса.
Напомним, 21 апреля Госдума приняла в третьем чтении проект закона, который запрещает называть детей именами с использованием бранных слов, а также чисел и указаний на ранги, должности и титулы.