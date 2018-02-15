В Лебедяни Масленицу отпразднуют сразу на двух площадках

Обещают показательные бои средневековых воинов.

В Лебедяни 18 февраля Масоеницу будут праздновать одновременно на двух площадках города.



Как сообщает Lebedyan.com, гуляния «Масленицу мы встречаем, с ней поём мы и гуляем» состоятся у Городского центра культуры и досуга Лебедяни. Начиная с 10 часов утра, здесь будут проходить всевозможные игры, конкурсы, розыгрыши, угощение блинами и многое другое. В программе также: театрализованное представление, выступление женского вокального ансамбля «Дубравушка», ансамбля народной песни «Вечёрки», Максима Берегового, Елены Кузнецовой и других самодеятельных артистов Городского центра культуры и досуга. С показательным боем средневековых воинов перед гостями праздника выступят парни из военно-исторического клуба «Былина».



Праздник «Проводы зимы» с народным гулянием «Госпожа - широкая Масленица» пройдет на площади Ленина. В 10 часов утра здесь начнется «Масленичная ярмарка» с розничной торговлей, ярмаркой-продажей изделий детского творчества образовательных учреждений района и изделий декоративно-прикладного творчества Дома ремесел, с беспроигрышной лотереей «Колесо фортуны».



В 11:00 на площади начнется театрализованное представление «Госпожа - широкая Масленица». В 11:30 - концерт творческих коллективов «Масленичный калейдоскоп», конкурсно-развлекательная программа «Богатырская наша сила!» и спортивные игры и эстафеты «Выходи удальцы, не робей молодцы!». Штурм призового столба начнется в 12:00. В завершение праздника в 13:00 состоится обрядовое сожжение чучела «Гори, гори ясно!».

