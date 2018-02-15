В мэрии ищут желающих вложить деньги в большую мусорку

Полигон "Орлиный лог" нуждается в расширении.

Официально полигон по утилизации строительных отходов и крупногабаритного мусора "Орлиный лог" по требованию природоохранной прокуратуры закрыт 15 сентября прошлого года. До конца этого года мэрия разрешала пользоваться уже закрытой свалкой безвозмездно, без приобретения талонов на вывоз мусора, как это было ранее. Сейчас "Орлиный лог" не просто заполнен - он переполнен отходами жизнедеятельности липчан, и если в короткое время не построить новую очередь полигона, то город утонет в строительных отходах, старой мебели и ином мусоре неорганическом крупногобаритном мусоре.



Полигон "Орлиный лог" с недавних пор является муниципальной собственностью. И в мэрии нашли возможность освоения второй очереди полигона, представляющего сегодня выработанный песчаный карьер, находящийся по соседству с его переполненной первой очередью. Об этом сегодня на заседании комиссии по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства горсовета сообщила депутатам председатель департамента экономического развития администрации Липецка Екатерина Белокопытова.



Развивать вторую очередь "Орлиного лога" в мэрии собрались путем поиска инвесторов. На создание нового полигона требуются 8,3 млн рублей. Эти средства будут изысканы через концессию.



Кроме того, потенциальным концессионерам предлагается возможность вложить средства в реконструкцию ледового Дворца на улице Минской, создать танцевальную студию на улице Космонавтов, реконструировать баню на улице Ударников.

