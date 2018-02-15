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Раненые в Сирии бойцы российской ЧВК доставлены в медучреждения РФ

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#Сирия
Раненые в Сирии бойцы российской ЧВК доставлены в медучреждения РФ

Российские наемники, получившие ранения в результате авиаудара в Сирии, проходят лечение в госпиталях Минобороны

Координатор незарегистрированной партии «Другая Россия» Александр Аверин сообщил, что российские граждане, раненые при авиаударе международной коалиции во главе с США, госпитализированы и находятся в больницах Москвы и Санкт-Петербурга - передает Газета.ру. Аверин отметил, что не располагает точными данными о количестве раненых.

Ранее сообщалось, что в Сирии погибли как минимум двое граждан РФ, не являвшихся военнослужащими ВС России. Так, 12 февраля стало известно, что активист «Другой России» Кирилл Ананьев погиб в Сирии в результате авиаудара американских ВВС. Об этом также сообщил Аверин: он рассказал, что ранее Ананьев воевал добровольцем в Донбассе на стороне самопровозглашенных ДНР и ЛНР, после чего уехал в Сирию. Также он отметил, что Ананьев не был «военнослужащим официально».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил 14 февраля, что к опубликованной зарубежными СМИ информации о массовой гибели «русских наемников» в Сирии стоит относиться «с осторожностью». При этом он отметил, что на территории Сирийской арабской республики могут находиться граждане России, прямого отношения к Вооруженным силам РФ не имеющие.

Представитель Кремля заявил, что Министерство иностранных дел России, равно как и другие российские ведомства, регулярно предупреждают об опасностях, сопутствующих поездкам в зарубежные страны. Но при этом «никаких ограничений и законодательных запретов на частные поездки россиян в Сирию нет».
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#Сирия

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