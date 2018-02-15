Спорт

вчера, 23:08

Шалин не допрыгнул, зато Коробкина завоевала вторую медаль чемпионата России

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#Легкая атлетика #Елена Коробкина
Шалин не допрыгнул, зато Коробкина завоевала вторую медаль чемпионата России

В чемпионате России по легкой атлетике наши спортсмены ковали медали каждый день.

Заключительный третий день зимнего чемпионата России по легкой атлетике в столичном манеже ЦСКА принес липецкой «королеве спорта» еще две медали.

Героиней турнира стала наша бегунья Елена Коробкина. Ранее 27-летняя спортсменка стала чемпионкой в забеге на 3000 метров, а сегодня финишировала второй на дистанции вдвое короче. 1500 метров Елена пробежала за 4 минуты 11,15 секунды. Быстрее оказалась только Александра Гуляева, представляющая Москву и Ивановскую область, - 4.09,49. Замкнула «тройку» призеров Марина Поспелова (Москва/Ярославская область) - 4.12,02.

Напомнила о себе и наша Светлана Симакова (Киреева), которая выиграла «бронзу» в беге на 5000 метров 15 минут 43,28 секунды. Чемпионкой стала Елена Седова, представляющая Московскую и Новосибирскую области - 15.37,06, второй прибежала Ольга Кунгина (Москва/Пермский край) - 15.39,24.

К разочарованиям стоит отнести выступление елецкого прыгуна в длину Павла Шалина, который в этом году уже успел выиграть несколько престижных турниров. Но на главных зимних стартах страны Шалин занял только 6-е место, в своей лучшей попытке «улетев» на 7 метров 79 сантиметров.

Вне конкуренции в секторе для прыжков в длину был Александр Меньков (Красноярский край/Мордовия) - 8,23, вторым стал Артём Примак (Краснодарский край/Хабаровский край) - 8,02, третьим - краснодарец Анатолий Ряполов (Краснодарский край) - 7,87.

Чемпионат России завершен. «Улов» липчан – 1 «золотая», 3 «серебряные» и 1 «бронзовая» медали говорит о том, что липецкая легкая атлетика жива и дышит полной грудью.

Фото rsport.ria.ru


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#Легкая атлетика #Елена Коробкина

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