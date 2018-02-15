Жительница Грязей нажаловалась на павильоны детских игрушек

В итоге проверка выявила массу нарушений.

Звонок на телефон «горячей линии» управления потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области спровоцировал проверку торговца детскими товарами, выявившую массу нарушений.

Как сообщили в управлении, на «горячую линию» обратилась жительница Грязей, которая пожаловалась на предпринимателя, который осуществлял торговую деятельность в двух павильонах райцентра.

В итоге торговые точки посетили проверяющий. Список нарушений действительно оказался обширным: отсутствовали книги отзывов и предложений, целая группа товаров (футболки, пижамы, брюки, костюмы) продавалась без маркировки с информацией о наименовании, стране производителе, состава сырья и даже размера изделия. Кроме того, на отдельные виды игрушек не было информации на русском языке.

Целый ряд товаров продавался без товарных знаков иностранных правообладателей, отсутствовали сертификаты соответствия – так нередко происходит, когда товар не является подлинным.

Материалы информационно-аналитического наблюдения направлены в управление Роспотребнадзора по Липецкой области.