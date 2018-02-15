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вчера, 19:32
Липецкая вечЁрка: высокое качество жизни, оплата проезда телефоном и запрет пить на Масленицу
Предлагаем вам познакомиться с самыми популярными и обсуждаемыми событиями из жизни Липецка и региона по версии интернет-пользователей в среду, 14 февраля.
Максимальное внимание липчан было приковано к новости про рейтинг «Качество жизни в регионах России». Липецкая область показала в этом исследовании прекрасные результаты: по уровню жизни регион уступает только пяти субъектам РФ и двум городам федерального значения.
Не менее активно интернет-пользователи интересовались подробностями нововведения в транспортной системе. Скоро проезд в Липецке можно будет оплачивать банковскими картами и мобильными телефонами. «Это совершенно безопасно для владельца банковской карты", сообщил представитель компании-разработчика контрольно-кассового оборудования "Штрих-М" Александр Литновский.
Оживленное обсуждение вызвали наставления православных на Масленицу. Верующим недопустимо участвовать во всеобщем разгуле, объедении и пьянстве, указывают в липецкой митрополии.
Множество мнений собрала тема купленных знаний. «Проверкой установлено, что отец несовершеннолетнего в сентябре 2017 года в Москве, с целью поступления своего сына в государственное учреждение среднего профессионального образования за 2 500 рублей приобрел аттестат об основном общем образовании».
Между тем немало эмоций у липчан вызвал праздничный обзор социальных сетей. А вы получили свою «валентинку»?
Максимальное внимание липчан было приковано к новости про рейтинг «Качество жизни в регионах России». Липецкая область показала в этом исследовании прекрасные результаты: по уровню жизни регион уступает только пяти субъектам РФ и двум городам федерального значения.
Не менее активно интернет-пользователи интересовались подробностями нововведения в транспортной системе. Скоро проезд в Липецке можно будет оплачивать банковскими картами и мобильными телефонами. «Это совершенно безопасно для владельца банковской карты", сообщил представитель компании-разработчика контрольно-кассового оборудования "Штрих-М" Александр Литновский.
Оживленное обсуждение вызвали наставления православных на Масленицу. Верующим недопустимо участвовать во всеобщем разгуле, объедении и пьянстве, указывают в липецкой митрополии.
Множество мнений собрала тема купленных знаний. «Проверкой установлено, что отец несовершеннолетнего в сентябре 2017 года в Москве, с целью поступления своего сына в государственное учреждение среднего профессионального образования за 2 500 рублей приобрел аттестат об основном общем образовании».
Между тем немало эмоций у липчан вызвал праздничный обзор социальных сетей. А вы получили свою «валентинку»?
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13.02.2018 10:50Общество
Знающий!!!!