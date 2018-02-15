Общество
вчера, 19:30
В Липецкой области обнаружили незаконную ярмарку
Составлено сразу 12 протоколов.
Сегодня специалистами Управления проведена работа по пресечению фактов несанкционированной уличной торговли в селе Хмелинец Задонского района.
- Жителям и гостям данного села преподносили стихийную торговлю как проведение ярмарки, - отмечают в управлении потребрынка. - Но сотрудники развеяли данное заблуждение и составили 12 протоколов по ст 6.2 КоАП Липецкой области по факту осуществления деятельности по продаже товаров вне розничных рынков, установленных планом организации розничных рынков на территории области, утвержденным постановлением администрации области от 11.05.2007г. № 62 «Об утверждении плана организации рынков на территории Липецкой области».
Фото www.liptorg-cp.ru
- Жителям и гостям данного села преподносили стихийную торговлю как проведение ярмарки, - отмечают в управлении потребрынка. - Но сотрудники развеяли данное заблуждение и составили 12 протоколов по ст 6.2 КоАП Липецкой области по факту осуществления деятельности по продаже товаров вне розничных рынков, установленных планом организации розничных рынков на территории области, утвержденным постановлением администрации области от 11.05.2007г. № 62 «Об утверждении плана организации рынков на территории Липецкой области».
Фото www.liptorg-cp.ru
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