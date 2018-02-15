Об уголовном деле в отношении смотрителя липецких кладбищ заявлено официально

Следователи собирают доказательственную базу.

Вчера GOROD48 сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении смотрителя кладбищ МБУ «Ритуальные услуги Липецка» Александра Куркина. По нашим данным, Куркин попался на получении взятки в 150 000 рублей за предоставление места под захоронение на закрытой части Косыревского кладбища. Сам смотритель эту информацию в разговоре с корреспондентом GOROD48 отрицал.

- Комментировать ничего не собираюсь. Это какие-то жареные пирожки, которые вам кто-то подкидывает, - заявил Александр Куркин GOROD48. - И я даже предполагаю, кто - конкурирующие с нами частные ритуальные агентства. Кому-то хочется что-то замутить… Я ничего об этих 150 тысячах не знаю. Я - на работе, никакого обвинения мне не предъявляли.

Сегодня СУ СК РФ по Липецкой области распространил официальную информацию о существовании подобного уголовного дела.

Как говорится в пресс-релизе Следственного управления СК РФ по Липецкой области, в отношении старшего смотрителя кладбищ МБУ «Ритуальных услуг г. Липецка» возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки за незаконные действия»).

По версии следствия, подозреваемый получил 150 000 рублей за отведение места под захоронение на кладбище, которое является закрытым и на нем запрещено производить захоронение.

Следователи проводят комплекс необходимых следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы.



