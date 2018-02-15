Происшествия

вчера, 17:02

Об уголовном деле в отношении смотрителя липецких кладбищ заявлено официально

17 2721
#взятка
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Об уголовном деле в отношении смотрителя липецких кладбищ заявлено официально

Следователи собирают доказательственную базу.

Вчера GOROD48 сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении смотрителя кладбищ МБУ «Ритуальные услуги Липецка» Александра Куркина. По нашим данным, Куркин попался на получении взятки в 150 000 рублей за предоставление места под захоронение на закрытой части Косыревского кладбища.  Сам смотритель эту информацию в разговоре с корреспондентом GOROD48 отрицал.

- Комментировать ничего не собираюсь. Это какие-то жареные пирожки, которые вам кто-то подкидывает, - заявил Александр Куркин GOROD48. - И я даже предполагаю, кто - конкурирующие с нами частные ритуальные агентства. Кому-то хочется что-то замутить… Я ничего об этих 150 тысячах не знаю. Я - на работе, никакого обвинения мне не предъявляли. 

Сегодня СУ СК РФ по Липецкой области распространил официальную информацию о существовании подобного уголовного дела.

Как говорится в пресс-релизе Следственного управления СК РФ по Липецкой области, в отношении старшего смотрителя кладбищ МБУ «Ритуальных услуг г. Липецка» возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки за незаконные действия»).

По версии следствия, подозреваемый получил 150 000 рублей за отведение места под захоронение на кладбище, которое является закрытым и на нем запрещено производить захоронение.

Следователи проводят комплекс необходимых следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы. 


17 2721
#взятка
2

Комментарии (17)

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Липчанка

вчера, 23:31
Смотритель взял 150 тысяч.Себе взял 50,Жане и Гале 50(агентам на пр.Победы в мбу) и 50 наверх.И ничего никому не будет,а липчане будут дороже платить за новые места на закрытых кладбищах!
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Ну чё

вчера, 21:33
Пирожок жареный, допрыгался? Тебя посадят, а ты не воруй...
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Прохожий

вчера, 21:32
Интересно когда за Аллу Сулохину на новокосыревском кладбище наши доблестные органы возьмутся? Для тех кто забыл, это та мадам, которая могилы закапывает, не давая подзахоронить умерших рядом с родственниками! https://gorod48.ru/news/462937/
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Агент

вчера, 21:13
Вв@, Такие как Вы-первые коррупционеры.
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Светлана

вчера, 21:12
ВСЕ КОНЦЫ ВЕДУТ В МЭРИЮ...
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Вв@

вчера, 20:48
Ну и что дальше? Получите и на этом дело закончится? УСЛОВНО. Давайте на всю катушку с конфискации. Ведь это чмо у людей на горе последние может быть отбирал. Я сам лично давал этому скату на подхоронение 10 тысяч. А так даже разговаривать не хотел. И таких в этот день было 3 человека по мимо меня.
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однако

вчера, 20:46
хочется верить что всё это закончиться,мне очень обидно что я не смогла вовремя остановить,сижу и думаю что можно исправить и хоронить где то за забором и трупы надо выкидывать в мусорные баки,я свою мать когда она сдохла то выкинула в мусорный бак,зачем мне возиться у меня и так забот хватает!
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россиянин

вчера, 20:41
Ольга, а хрен ли толку,такие же придут.раба тухнет с головы и тухнет уже давно. и так провоняла аж на всю россию
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на всех не хватит

вчера, 20:27
а он то здесь причем ,если мертвых много ,а земли мало ? только крематорий решит эту вечную проблему..
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Ольга

вчера, 19:55
бери и сажай любого липецкого чиновника - не ошибешься!
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