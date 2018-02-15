В мире
вчера, 16:53
В результате столкновения машин в аэропорту Хитроу погиб мужчина
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Мужчина умер от остановки сердца, медики пытались спасти его по дороге в больницу.
Две аэродромные машины столкнулись в среду на рулежной дорожке аэропорта Хитроу. Об этом сообщили в Скотленд-Ярде.
"Полиция вызвана после столкновения двух аэродромных автомобилей на рулежной дорожке аэропорта Хитроу, - информировали собеседники агентства. - Одному мужчине, получившему не угрожающие жизни травмы, помощь оказана на месте".
Второй пострадавший при аварии мужчина скончался в больнице, сообщили в Скотленд-Ярде. Там также отметили, что сейчас "ожидается процедура установления личности" погибшего, никаких задержаний в связи с инцидентом произведено не было.
В самом аэропорту ЧП назвали серьезным.
"Мы имеем дело с серьезным происшествием с участием двух автомобилей на летном поле. Мы тесно работаем с чрезвычайными службами. Летное поле продолжает оставаться открытым, и мы работаем над тем, чтобы свести к минимуму незапланированные изменения в рейсах наших пассажиров", - сообщили ТАСС в пресс-службе Хитроу.
В свою очередь авиакомпания British Airways заявила, что ряд терминалов для вылета оказался закрыт. Кроме того, местные СМИ приводят жалобы нескольких пассажиров, которые сообщили о задержках более 20 рейсов.
Так, один путешественник рассказал газете The Sun, что пассажиров его раннего рейса, следовавшего в Цюрих, запустили на борт, однако спустя два часа самолет так и не отъехал от терминала, после чего людей высадили. "Казалось, что кто-то из сотрудников аэропорта или авиакомпании получил травмы, и полиции потребовалось перекрыть часть территории. Это привело к тому, что самолеты не могли отъехать от терминалов, - сообщил он. - Район выхода на посадку был окружен спецмашинами, в том числе двумя пожарными автомобилями".
"Полиция вызвана после столкновения двух аэродромных автомобилей на рулежной дорожке аэропорта Хитроу, - информировали собеседники агентства. - Одному мужчине, получившему не угрожающие жизни травмы, помощь оказана на месте".
Второй пострадавший при аварии мужчина скончался в больнице, сообщили в Скотленд-Ярде. Там также отметили, что сейчас "ожидается процедура установления личности" погибшего, никаких задержаний в связи с инцидентом произведено не было.
В самом аэропорту ЧП назвали серьезным.
"Мы имеем дело с серьезным происшествием с участием двух автомобилей на летном поле. Мы тесно работаем с чрезвычайными службами. Летное поле продолжает оставаться открытым, и мы работаем над тем, чтобы свести к минимуму незапланированные изменения в рейсах наших пассажиров", - сообщили ТАСС в пресс-службе Хитроу.
В свою очередь авиакомпания British Airways заявила, что ряд терминалов для вылета оказался закрыт. Кроме того, местные СМИ приводят жалобы нескольких пассажиров, которые сообщили о задержках более 20 рейсов.
Так, один путешественник рассказал газете The Sun, что пассажиров его раннего рейса, следовавшего в Цюрих, запустили на борт, однако спустя два часа самолет так и не отъехал от терминала, после чего людей высадили. "Казалось, что кто-то из сотрудников аэропорта или авиакомпании получил травмы, и полиции потребовалось перекрыть часть территории. Это привело к тому, что самолеты не могли отъехать от терминалов, - сообщил он. - Район выхода на посадку был окружен спецмашинами, в том числе двумя пожарными автомобилями".
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