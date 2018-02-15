Сибирский антициклон принесет в Липецкую область слабый снег

В ближайшие трое суток погоду на территории Липецкой области будет определять влияние западной периферии Сибирского антициклона.

Местами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица. Среднесуточные температуры воздуха составят 6-8 градусов мороза, что на 1-3 градуса выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью повсеместно, а днем местами небольшой снег. Ветер восточный 5-10 м/сек. Температура ночью -8 -13 градусов, днем от 3 до 8 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура ночью от 9 до 11 градусов мороза, днем от 4 до 6 градусов мороза.

Самым теплым день 15 февраля в Липецке был в 1962 году: +4 градуса, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1940 году — 29 градусов мороза.