Погода в Липецке

вчера, 17:57

Сибирский антициклон принесет в Липецкую область слабый снег

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#снегопад
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Сибирский антициклон принесет в Липецкую область слабый снег

В ближайшие трое суток погоду на территории Липецкой области будет определять влияние западной периферии Сибирского антициклона. 

Местами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица. Среднесуточные температуры воздуха составят 6-8 градусов мороза, что на 1-3 градуса выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью повсеместно, а днем местами небольшой снег. Ветер восточный 5-10 м/сек. Температура ночью -8 -13 градусов, днем от 3 до 8 градусов мороза. 

В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура ночью от 9 до 11 градусов мороза, днем от 4 до 6 градусов мороза. 

Самым теплым день 15 февраля в Липецке был в 1962 году: +4 градуса, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1940 году — 29 градусов мороза.

 

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#снегопад
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Комментарии (3)

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дерёвня

вчера, 23:04
УРА зима придёт ещё бы морозца посильнее, но в пределах разумного не ниже -25
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007

вчера, 18:37
седня тож обещали небольшой а валит капец
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777

вчера, 18:00
Зима уходи.
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