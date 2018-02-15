Средний лимит по кредитке в Липецкой области уменьшили на 719 рублей

35,8 тыс. рублей составил на начало нынешнего года в Липецкой области средний размер лимита по кредитной карте. За год он снизился на 2%, или 719 рублей.

Как сообщает Национальное бюро кредитных историй, в целом по стране средний размер лимитов по кредиткам снизился до минимума за последние два года и составил 47,7 тыс. рублей — это самый низкий показатель за последние два года. По сравнению с 4 кварталом 2016 года средний размер лимита по кредитным картам снизился на 2,6% (или на 1,3 тыс. рублей), а с аналогичным периодом 2015 года – на 14,9% (или на 8,3 тыс. рублей).

Самый большой средний размер лимита по кредитным картам в регионах РФ был отмечен в Москве (94,7 тыс. рублей), Камчатском крае (68,6 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (68,6 тыс. рублей), самый низкий - в республиках Алтай (28,1 тыс. рублей) и Ингушетия (30,6 тыс. рублей), Ненецком АО (31,7 тыс. рублей). При этом самая серьезная динамика снижения среднего размера лимита была зафиксирована в Чукотском АО (-44,6%), Республике Ингушетия (-41,1%), Ненецком АО (-39,1%). Вместе с тем, в 24 регионах данный показатель за год вырос — заметнее всего в Амурской области (+24,3%), Камчатском крае (+20,4%), Еврейской АО (+19,6%), Республике Алтай (+19,4%).

В Липецкой области средний лимит по кредитной карте снизился за год на 2% - с 36,5 тыс. рублей до 35,8 тыс. рублей.