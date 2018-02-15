Общество

вчера, 15:34

«Когда идет дождь, вода течет по стеклам окна внутрь комнаты»

23 3832
#ЖКХ
3
«Когда идет дождь, вода течет по стеклам окна внутрь комнаты»

Липчанка Людмила Дмитриева хочет сдвинуть срок капремонта своей молодоженки с 2028 года на 2018-й.

Дом №7 по улице Дзержинского в Левобережном районе Липецка - типичная молодоженка с букетом «заболеваний», свойственным такому типу жилья. Главная проблема таких пятиэтажек с плоской крышей без техэтажа - текущая кровля. Жительница 115-й квартиры Людмила Дмитриева, живущая на пятом этаже дома, жалуется на текущую крышу с 2012 года. Но толку от ее обращений мало.

- В апреле 2012 году я обращалась в ГУК «Левобережная» с жалобой на текущую крышу. В 2013 году ее директор Смолинский поставил на моем обращении резолюцию: «В мае сделать ремонт». Но никто ничего так и не сделал, - жалуется липчанка, работающая провизором в аптеке.

Так как после каждого дождя и после таяния снега на крыше кровля течет, то женщина со своей семьей - престарелой мамой, инвалидом II группы и сыном - ежегодно переклеивали обои в квартире. Такого ремонта хватало ровно на 12 месяцев, так как новые протечки заклеенного обоями потолка расцветали плесенью, а на сырых стенах появлялись мокрицы.

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Новые надежды на ремонт крыши забрезжили у Людмилы Дмитриевой в 2014 году, после того, как на ее очередное обращение откликнулась госжилинспекция. Чиновники обязали «управляшку» заделать дыры в кровле после того, как составили акт осмотра квартиры липчанки.

- Весной 2014 года сотрудники ГУК «Левобережная» ходили у нас над головой, шумели, что-то очевидно делали. Но первые же осенние дожди показали отвратительное качество произведенного ремонта: с потолка и со стены с оконным блоком снова потекла вода. Причем течи были такими сильными, что мы выставляли все емкости под стыком потолочных плит, а на подоконнике всегда лежали полотенца, чтобы собирать воду, - жалуется аптечный работник.

В конце концов Дмитриева собрала подписи жильцов и отнесла коллективное заявление на срочный капремонт всего дома в УК «МУП «АДС» - жилым фондом Левобережья взамен канувшей в Лету частной «управляшки» стала заведовать муниципальная. Однако ремонт крыши в доме так и не сделали.

- Наш дом региональный Фонд капремонта собирается отремонтировать в 2028 году. Но мы не можем ждать еще десять лет! Хотим, чтобы наш дом отремонтировали уже в этом году! - говорит Людмила Дмитриева.

Это возможно?

- Да, возможно. Для этого инициативной группе собственников жилых помещений дома необходимо собрать общее собрание и на нем принять такое решение. Главное, чтобы на это собрание были приглашены и наши работники. Протокол собрания необходимо передать нам. Мы, в свою очередь, отнесем его и другие необходимые документы в департамент ЖКХ администрации Липецка. Его сотрудники передадут пакет документов в областное управление ЖКХ. Оттуда заявка будет направлена в ФКР, где и изменят сроки проведения в этом доме капремонта, - прокомментировал ситуацию директор МУП «АДС Липецка» Александр Есипов.

- Инициаторами переноса сроков капремонта могут быть собственники жилья, управляющая компания или муниципалитет. Областное управление ЖКХ издает по этому поводу соответствующий приказ, передает нам и мы его исполняем, - сообщили GOROD48 в региональном ФКР.

  
23 3832
#ЖКХ
3

Комментарии (23)

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да

вчера, 23:11
заливай всех соседей! только тогда русские начнут объединяться!
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сОВЕТ лЮДМИЛЕ дМИТРИЕВНЕ.

вчера, 22:47
У моего знакомого (который жил в элитном 6 этажном доме на 6 этаже была такая же проблема. Делюсь рецептом. Надо чтобы эта проблема перестала быть только вашей. Течёт вода - не собирайте, не подставляйте тазики и вёдра. А наоборот, подливайте ещё. Когда дойдёт до 1 этажа - эта будет проблема всего дома. и дело сдвинется с мёртвой точки.
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Сосед

вчера, 21:54
Даже при Ельцине такого не было....
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знаю

вчера, 19:47
смолинский присвоил132миллиона наших денег и поживает спокойно конечно же липецкая власть это позволила.на смену воровской левобережной ук пришла такая же ук адс-крыши текут в мусоре утонули за отопление ободрали........ничем они не помогутна народу надо объединяться
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Я

вчера, 18:16
Для Я!, работать надо а не пить
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апанас

вчера, 18:09
Клуша, зато издаля наверное красиво смотрится
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Клуша

вчера, 18:08
У нас по стеклам начало стекать после капТального ремонта. До того,как к нам пришел Этот ремонт,все было прекрасно. Теперь во время дождя дождь льет по стенам и окнам,правда снаружи и когда тает снег,то это все по потолку ,стене и в рамы все льется. Ужас. Живу на соколе.
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Житель

вчера, 17:54
Общаги это жесть конечно ! Даже если в них сделать капремонт то через полгода максимум год везде вме обгладят или все растащат
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Иван

вчера, 17:40
Людмила Дмитриева замечательный и очень добрый человек.
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Житель Королёвска, бывш. Гулевска

вчера, 17:39
В нашем доме уже был кап. ремонт, ощущения - как будто небыло его. Кап. ремонт делают те, кто никогда не занимался подобным. Будут ходить и бало постреливать, типо за доп. услуги. Кап. ремонт - авантюра 21-го века!
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