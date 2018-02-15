«Когда идет дождь, вода течет по стеклам окна внутрь комнаты»

Липчанка Людмила Дмитриева хочет сдвинуть срок капремонта своей молодоженки с 2028 года на 2018-й.

Дом №7 по улице Дзержинского в Левобережном районе Липецка - типичная молодоженка с букетом «заболеваний», свойственным такому типу жилья. Главная проблема таких пятиэтажек с плоской крышей без техэтажа - текущая кровля. Жительница 115-й квартиры Людмила Дмитриева, живущая на пятом этаже дома, жалуется на текущую крышу с 2012 года. Но толку от ее обращений мало.- В апреле 2012 году я обращалась в ГУК «Левобережная» с жалобой на текущую крышу. В 2013 году ее директор Смолинский поставил на моем обращении резолюцию: «В мае сделать ремонт». Но никто ничего так и не сделал, - жалуется липчанка, работающая провизором в аптеке.Так как после каждого дождя и после таяния снега на крыше кровля течет, то женщина со своей семьей - престарелой мамой, инвалидом II группы и сыном - ежегодно переклеивали обои в квартире. Такого ремонта хватало ровно на 12 месяцев, так как новые протечки заклеенного обоями потолка расцветали плесенью, а на сырых стенах появлялись мокрицы.Новые надежды на ремонт крыши забрезжили у Людмилы Дмитриевой в 2014 году, после того, как на ее очередное обращение откликнулась госжилинспекция. Чиновники обязали «управляшку» заделать дыры в кровле после того, как составили акт осмотра квартиры липчанки.- Весной 2014 года сотрудники ГУК «Левобережная» ходили у нас над головой, шумели, что-то очевидно делали. Но первые же осенние дожди показали отвратительное качество произведенного ремонта: с потолка и со стены с оконным блоком снова потекла вода. Причем течи были такими сильными, что мы выставляли все емкости под стыком потолочных плит, а на подоконнике всегда лежали полотенца, чтобы собирать воду, - жалуется аптечный работник.В конце концов Дмитриева собрала подписи жильцов и отнесла коллективное заявление на срочный капремонт всего дома в УК «МУП «АДС» - жилым фондом Левобережья взамен канувшей в Лету частной «управляшки» стала заведовать муниципальная. Однако ремонт крыши в доме так и не сделали.- Наш дом региональный Фонд капремонта собирается отремонтировать в 2028 году. Но мы не можем ждать еще десять лет! Хотим, чтобы наш дом отремонтировали уже в этом году! - говорит Людмила Дмитриева.Это возможно?- Да, возможно. Для этого инициативной группе собственников жилых помещений дома необходимо собрать общее собрание и на нем принять такое решение. Главное, чтобы на это собрание были приглашены и наши работники. Протокол собрания необходимо передать нам. Мы, в свою очередь, отнесем его и другие необходимые документы в департамент ЖКХ администрации Липецка. Его сотрудники передадут пакет документов в областное управление ЖКХ. Оттуда заявка будет направлена в ФКР, где и изменят сроки проведения в этом доме капремонта, - прокомментировал ситуацию директор МУП «АДС Липецка» Александр Есипов.- Инициаторами переноса сроков капремонта могут быть собственники жилья, управляющая компания или муниципалитет. Областное управление ЖКХ издает по этому поводу соответствующий приказ, передает нам и мы его исполняем, - сообщили GOROD48 в региональном ФКР.