Липчанка выиграла мебель на 1 000 000 рублей!

Мебельный салон с многолетней историей Юнион отпраздновал 25 лет. Целую четверть века салон работает с поставщиками из Италии, Польши, Белоруссии, Америки, России и многих других стран и давно зарекомендовал себя на рынке. Из одного небольшого мебельного магазина Юнион вырос в целую сеть салонов по России и сейчас работает в таких городах, как Тамбов, Нижний Новгород, Воронеж, Липецк и Пенза. А жители остальных городов могут воспользоваться услугами онлайн салона. Благодаря успешному, доверительному и дружескому сотрудничеству с поставщиками всего мира, Юнион постоянно работает над новыми проектами, расширяет ассортимент и проводит все новые и новые акции.

Прошедший год не стал исключением, тем более в честь такой знаменательной даты. Поэтому генеральный директор сети Валерий Владимирович Устюхин учредил грандиозный суперприз - мебель на 1 миллион рублей. Участниками акции становились те, кто приобретал мебель в сети Юнион на протяжении всего 2017 года, а таких за год накопилось немало. Купон с номером участники хранили до конца розыгрыша, кульминация которого произошла 30 января 2018 года в 15:00.

Розыгрыш проходил в прямом эфире на YouTube-канале, где и сейчас можно его посмотреть.



В центральный офис мебельных салонов Юнион в городе Тамбове съехались все директора сети и привезли купоны участников из своих городов. Легкой рукой Валерий Владимирович Устюхин достал из барабана один счастливый билет и произнес номер победителя. Им стала постоянная покупательница салона Анна из города Липецк. Ведущий позвонил ей незамедлительно и сообщил эту невероятно приятную новость. Теперь Анне предстоит нелегкий выбор, ведь на сумму в 1 миллион рублей можно полностью обновить весь интерьер в доме или квартире. Своими впечатлениями Анна поделилась в специальном интервью, которое несколько дней назад было снято в стенах мебельного салона Юнион-Липецк:









Анна уже определилась с выбором мебели на миллион.

А что еще клиенты Юнион могут выбрать в салоне на эту сумму? На самом деле можно обновить интерьер всей квартиры. Вот несколько вариантов для примера:

Кухня

Для примера найдём кухню в современном стиле, который весьма популярен благодаря своей лаконичности и прямым линиям. Российская фабрика Makonti, производящая мебель из европейских материалов на немецком оборудовании, представляет модель Route. Средняя кухня на 3,5–4 метра обойдётся примерно в 340 тысяч рублей. Эта модель как чистый лист — с помощью разных деталей вы можете создать неповторимый и индивидуальный образ. Или можете оставить стильную лаконичность, которая так популярна в Европе.

Но и классический стиль в мебели никогда не потеряет актуальности и придётся по вкусу многим. Например, фабрика ALLEX разработала кухню «Екатерина», особенности дизайна которой отсылают нас в эпоху императорской России. Кстати, это самая популярная модель, она обойдётся покупателям приблизительно в 450 тысяч рублей. Светлая и изящная, настоящая находка для хозяек, которые любят неторопливо и с душой творить на кухне. Или для тех, кто любит собирать за столом всю семью в атмосфере особого уюта.





Спальня

Спальня — не менее важная часть вашего дома. Она должна быть удобной, качественной и красивой: и тогда вы не сможете уснуть с плохим настроением. Если рассматривать варианты в современном стиле, то подходящей моделью станет спальня от польской фабрики Hilvetia Hector. Комплект обойдётся в районе 150 тысяч рублей. Отличный выбор для любителей минимализма и стиля хай-тэк. Отлично впишется как в квартиры с панорамными окнами и фигурными перегородками, так и в жилье классической планировки. Несколько штрихов в виде картин или особого текстиля — и ваша спальня преобразится.







Российская фабрика «Ярцева» предлагает спальню «Европа» примерно за 165 тысяч рублей. Отличный вариант для любителей классики в спокойных тонах и с изысканными деталями.





Гостиная

Мебель для гостиной стоит подбирать особо тщательно, в этой части дома вы наверняка проводите большое количество времени. Польская модель «Корана», сочетающая в себе все детали современного стиля, будет стоить от 162 тысяч рублей. Красивая, удобная и функциональная — места для хранения достаточно, чтобы все необходимое было под рукой. Плюс такого стиля: благодаря своей лаконичности и отсутствию кричащих деталей он не наскучит.





Мягкая мебель

Самые необходимые вещи в гостиной — диван и кресла. Если вы предпочитаете мебель в современном стиле, то обратите внимание на модель «Рибокко» от российской фирмы «Hasta». Диван с двумя креслами (а что ещё нужно для счастья?) будет стоить приблизительно 160 тысяч рублей.

А польская фабрика Furninovа предлагает модель «Рокка», где диван и два кресла обойдутся в сумму около 256 тысяч рублей. Универсальный вариант, который найдет свое место в абсолютно разных вариантах интерьера. Отлично смотрится при зонировании пространства, визуально разделяя помещение.







Однако если вы хотите что-то более стилизованное, то вам подойдёт модель Blues Day примерно за 148 тысяч рублей.







В классическом стиле выполнена мягкая мебель, а именно диван и два кресла «Питти» от российской фабрики «Флоренция». Стоимость — около 280 тысяч рублей.







Диван «Младлен» от российской фабрики «Мягкая жизнь» будет стоить дешевле — приблизительно 231 тысячу рублей. Причем вы можете выбрать подходящую вам конфигурацию и размер.





Детская

Больше всего забот, как правило, с детской. Тут приходится думать и о красоте, и об экологичности, и даже о прочности. Ответить на ваши запросы сможет комплект «Солнечный город» от белорусской фабрики «Инволюкс» за примерно 91 тысячу рублей.





Более спокойные тона в классической детской от «Мягкой жизни». Например, комплект «Белоснежка» будет стоить около 120 тысяч рублей. Это мебель для настоящей принцессы.





С каждой покупки, совершенной в МС Юнион в период с 01.02.2018г. по 01.02.2019г., все клиенты-участники акции Мебель на миллион, не получившие суперприз, получают бонус 1% на следующую покупку.

Организатор акции – ООО фирма «Антарес», ОГРН 1026801155721, юридический адрес: 392002, гор. Тамбов, ул. Советская, дом 34. Сроки проведения акции: с 01.01.2017 по 20.01.2018 включительно.

Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве бонусов, сроках, месте, порядке их получения в мебельных салонах «Юнион» и по телефону +7 (4742) 36-49-49, а также на сайте www.union-mebel.ru .



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