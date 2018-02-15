Общество

вчера, 15:17

В Липецке мехом торговали с нарушениями

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#мех #Роспотребнадзор

У проверяющих возникли претензии к информации о меховых изделиях.

Как сообщает пресс-центр Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, в ходе внеплановой проверки в отношении индивидуального предпринимателя в магазине «Пиковая дама», были выявлены нарушения требований Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 017/2011«О безопасности продукции легкой промышленности», выразившиеся в том, что – на маркировочных ярлыках (меховых изделий) отсутствовала информация о наименовании продукции, юридическом адресе производителя или продавца, или уполномоченного изготовителем лица, размере изделия, составе сырья, дате изготовления, символах по уходу за изделием. Кроме того на всех вышеперечисленных изделиях из натурального меха отсутствует информация о виде обработки меха (крашеный, не крашеный).

За допущенные нарушения прав потребителей индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.14.43; ч.2 ст. 14.7 КоАП РФ и были выданы предписание и представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, выполнение которых поставлено на контроль.
6 1663
#мех #Роспотребнадзор

Комментарии (6)

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Я

вчера, 22:43
В «Садоводе» наверно затаривались).
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Тина

вчера, 22:18
Шубейки китайские, их одеть то стыдно!
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Айрин

вчера, 22:05
лена , согласна! Это не мех,это убожество.
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Мечта колхозницы

вчера, 22:04
Дешёвая норка с капюшоном. Отстой редкостный.
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лена

вчера, 21:57
какой это мех-бобры и кошки драные
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Рикитави

вчера, 20:28
Моль завелась. И во власти тоже.
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