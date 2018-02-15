Общество

вчера, 14:24

Грязинцы просят благоустроить парк

10 964
#благоустройство #Грязи

Парк Флёрова давно в неприглядном состоянии.

В городе Грязи в пункты приема предложений по благоустройству общественных пространств поступило более двух тысяч заявок. Как сообщает региональное управление ЖКХ, большинство граждан (67%) проголосовало за благоустройство парка им. Флерова, 20 % голосов было отдано за благоустройство сквера Новорожденных, остальные голоса за сквер Дубровая Роща.

В итоге этот перечень общественных пространств будет вынесен на прямое рейтинговое голосование, которое состоится 18 марта, в день выборов президента РФ.

Первыми в программу по благоустройству попадут территории, набравшие наибольшее количество голосов. По этим адресам работы начнутся уже в текущем году. Выбор граждан будут учитывать при создании комфортной городской среды вплоть до завершения федеральной программы в 2022 году.

В этом году обязательным условием реализации приоритетного проекта по благоустройству общественных территорий является прямое рейтинговое голосование. Жители населенных пунктов, население которых превышает 20 тысяч человек, смогут проголосовать за те территории, которые, по их мнению, необходимо благоустроить. В Липецкой области – это города Липецк, Елец и Грязи.

На реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» выделено 352 миллиона рублей, из них более будет направлено 280 миллионов на благоустройство общественных пространств.
10 964
#благоустройство #Грязи

Комментарии (10)

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Справедливая

20 минут назад
Посёлок МРЗ давно забыт всеми!!! По середине былого парка установили газовую котельную. С детьми погулять негде!!
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местный

вчера, 22:02
вон, ты вообще не в теме. Здесь про Грязи речь идет. Вон отсюда!
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Ай

вчера, 17:12
вон, от таких как ты, желчных и злобных, грязи побольше будет. От людей грязи нет? Ты по кустам пошарься- туалет и пивбар совместный. Надо и алкашей из парка убрать, в первую очередь.
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вон

вчера, 17:07
Парк Победы в Липецке благоустроили - скоро собачатников больше чем людей будет. Куда вообще смотрит РОСНАДЗОР? Как вообще разрешили в парке отдыха сделать территорию для собачатников? вон на пустыре огородите им землю и пусть там тяфкают и засирают....
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гордый

вчера, 16:42
Это не пляж, и никогда им не был. А люди по всей речке отдыхают
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Ещо первее

вчера, 15:46
1, опять все на комбинат..когда на окраины другие вниманийо будет???
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Ха, нету...

вчера, 15:45
гордый, а на пересечении улицы Первая Конная и Набережной??? На Мариинке??? Там люди отдыхают не первый год, амиго!
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гордый

вчера, 15:15
Кука, нет такого пляжа.Ты откуда свалился?
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1

вчера, 14:41
К парку Флёрова не помешало присоединить территорию от милиции до Катюши.Так сказать культура и спорт свято.Вечером идешь кругом тьма.
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Кука

вчера, 14:37
А пляж Конка когда благоустроят???
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