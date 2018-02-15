Грязинцы просят благоустроить парк

Парк Флёрова давно в неприглядном состоянии.

В городе Грязи в пункты приема предложений по благоустройству общественных пространств поступило более двух тысяч заявок. Как сообщает региональное управление ЖКХ, большинство граждан (67%) проголосовало за благоустройство парка им. Флерова, 20 % голосов было отдано за благоустройство сквера Новорожденных, остальные голоса за сквер Дубровая Роща.



В итоге этот перечень общественных пространств будет вынесен на прямое рейтинговое голосование, которое состоится 18 марта, в день выборов президента РФ.



Первыми в программу по благоустройству попадут территории, набравшие наибольшее количество голосов. По этим адресам работы начнутся уже в текущем году. Выбор граждан будут учитывать при создании комфортной городской среды вплоть до завершения федеральной программы в 2022 году.



В этом году обязательным условием реализации приоритетного проекта по благоустройству общественных территорий является прямое рейтинговое голосование. Жители населенных пунктов, население которых превышает 20 тысяч человек, смогут проголосовать за те территории, которые, по их мнению, необходимо благоустроить. В Липецкой области – это города Липецк, Елец и Грязи.



На реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» выделено 352 миллиона рублей, из них более будет направлено 280 миллионов на благоустройство общественных пространств.