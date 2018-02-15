В Грязях за пиво расплатились фальшивыми деньгами

По аналогичной схеме оплатили и сигареты.

Грязинский городской суд Липецкой области рассмотрел материалы уголовного дело о фальшивомонетничестве, по ч. 1 ст.186 УК РФ. Перед законом предстал ранее не судимый местный житель.



Как указано в материалах суда, грязинец днем 17 августа около железнодорожного вокзала в Липецке получил от неизвестного две поддельные купюры номиналом по 5 000 рублей. Сбыть поддельные банкноты мужчина решил в торговых точках Грязей. На первую фальшивку злоумышленник отоварился в пивном магазине, а второй расплатился за безалкогольные напитки и сигареты в другой торговой точке.



Подсудимый полностью согласился с предъявленным обвинением. В числе смягчающих обстоятельств суд учел добровольное возмещение ущерба, состояние здоровья мужчины и его матери, участие в благотворительной акции.



Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и наказал его тремя годами условного заключения с аналогичным испытательным сроком и штрафом в 10 000 рублей.