Происшествия

вчера, 14:19

В Грязях за пиво расплатились фальшивыми деньгами

4 2011
#фальшивомонетничество
3
В Грязях за пиво расплатились фальшивыми деньгами

По аналогичной схеме оплатили и сигареты.

Грязинский городской суд Липецкой области рассмотрел материалы уголовного дело о фальшивомонетничестве, по ч. 1 ст.186 УК РФ. Перед законом предстал ранее не судимый местный житель.

Как указано в материалах суда, грязинец днем 17 августа около железнодорожного вокзала в Липецке получил от неизвестного две поддельные купюры номиналом по 5 000 рублей. Сбыть поддельные банкноты мужчина решил в торговых точках Грязей. На первую фальшивку злоумышленник отоварился в пивном магазине, а второй расплатился за безалкогольные напитки и сигареты в другой торговой точке.

Подсудимый полностью согласился с предъявленным обвинением. В числе смягчающих обстоятельств суд учел добровольное возмещение ущерба, состояние здоровья мужчины и его матери, участие в благотворительной акции.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и наказал его тремя годами условного заключения с аналогичным испытательным сроком и штрафом в 10 000 рублей.
4 2011
#фальшивомонетничество
3

Комментарии (4)

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СССР

сегодня, 00:28
Пиво фальшивое и деньгами расплатились фальшивыми. А штраф надо отдать государству настоящими деньгами. В итоге получается государство разрешило торговать фальшивым пивом значит оно и виновато.
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кривая купюра

вчера, 15:25
за кривое пиво
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Логика

вчера, 15:24
Ха! какое пиво, такие и деньги:))))
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жороик

вчера, 15:19
Если участвуешь в благотворительной акции можно ходить с баянами и курить траву
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