Липецким сторонникам Навального разрешили пикет

Но не там, где им хотелось, поэтому они снова не согласны с мэрией

Как сообщают на своей страничке в соцсетях липецкие сторонники Навального, они подали в мэрию Липецка уведомление о пикете против запретов им в ранее планировавшихся акциях. Им мэрия им санкционировала мероприятие на 16 февраля. Но не в том месте, где они планировали собраться изначально – напротив здания мэрии, на перекрестке Фрунзе-Советская, а областного ДК.

«Но к Дворцу культуры у нас претензий нет. Мы подали повторное уведомление на прежнее место: напротив входа в администрацию города Липецка на перекрестке Фрунзе-Советская. Мы предоставили выдержку из 54-ФЗ, в которой чётко указано, что пикетируется конкретный объект. Возможно, администрация поймёт это и согласует мероприятие — благоустройству мы мешать не будем — или предложит другое время его проведения», сообщают сторонники Навального.

Фото: vk.com/teamnavalny_lip