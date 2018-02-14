В России

23 минуты назад

Спрос на зарубежные турпоездки в России вырос на 20%

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#туризм
Спрос на зарубежные турпоездки в России вырос на 20%

Спрос на зарубежные туристические поездки в России вырос на 20% по сравнению с 2016 годом в связи со стабилизацией экономики и курса рубля к бивалютной корзине.

Об этом «Известиям» рассказали в Московской международной валютной ассоциации (ММВА).

За 2017 год граждане нашей страны купили турпутевок за границу почти на 2 трлн рублей. Корректность вывода финансистов подтвердили и представители туристической отрасли. Эксперты ММВА считают, что росту туристической отрасли помогла стабилизация курса рубля, который за 2017 год подешевел на 3%.

Также помимо финансового благополучия на рост туризма могло повлиять и восстановление авиасообщения с Турцией.

«Ощутимое снижение продаж началось в 2015 году, когда резкое падение курса рубля совпало по времени с закрытием самых популярных у россиян направлений — Турции и Египта. А в 2016 году спрос на зарубежные турпоездки достиг дна», рассказала «Известиям» руководитель рабочей группы Всероссийского союза страховщиков по страхованию туроператоров Юлия Алчеева.

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#туризм

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