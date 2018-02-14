В России

24 минуты назад

Центробанк продолжит снижать ключевую ставку по кредитам

64
#кредиты
Центробанк продолжит снижать ключевую ставку по кредитам

Центральный банк в ближайшие три года продолжит снижать ключевую ставку по кредитам. Так что к концу 2020 года она опустится до уровня 5,25%. 

Об этом говорится в прогнозе Института народно-хозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, с которым ознакомились «Известия».

Предполагается, что смягчение монетарной политики будет проходить постепенно. К концу 2018 года ставка уменьшится до 6,25%, по итогам 2019 года — до 5,75%, а уже в 2020 году составит 5,25%. Благодаря этому ставки по кредитам и ипотеке снизятся примерно до 10% и 8% соответственно.

Однако в связи с прошлогодним кредитным бумом некоторые экономисты высказывают опасения по поводу появления нового финансового «пузыря». В Центробанке на этот счет пока не беспокоятся. Первый зампред Ксения Юдаева заявила, что на данный момент угрозы отсутствуют, хотя в дальнейшем могут возникнуть.

Замдиректора ИНП Александр Широв в разговоре с «Известиями» отметил, что «пузыря» опасаться не стоит, ведь для его возникновения объемы выдачи займов должны вырасти до 25–30% от ВВП, а сейчас они составляют лишь 10%.

64
#кредиты

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Спрос на зарубежные турпоездки в России вырос на 20%
#туризм
Спрос на зарубежные турпоездки в России вырос на 20%

19 минут назад

В России
Центризбирком предложил «Первому каналу» отложить показ фильма «Путин»
#Путин #фильм #выборы президента-2018
Центризбирком предложил «Первому каналу» отложить показ фильма «Путин»

сегодня, 12:34

В России
В России назвали лучшие и худшие регионы по качеству жизни
#Качество жизни #регионы
В России назвали лучшие и худшие регионы по качеству жизни

сегодня, 12:23

В России
Семиклассник умер от удара качелями под Иркутском
#несчастный случай
Семиклассник умер от удара качелями под Иркутском

сегодня, 12:22

В России
В МОК прокомментировали ситуацию со спортсменами Грязцовым и Поповым
#МОК #ОИ-2018 #спорт
В МОК прокомментировали ситуацию со спортсменами Грязцовым и Поповым

сегодня, 10:40

В России
Раздвоение скорости названо предварительной причиной крушения самолета в Подмосковье
#Крушение самолета в Раменском #раздвоение скорости
Раздвоение скорости названо предварительной причиной крушения самолета в Подмосковье

сегодня, 10:32

В России