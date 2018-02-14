Яма на асфальте обошлась управлению дорог в 178 658 рублей

Владелица автомобиля отсудила возмещение ущерба.

178 658 рублей в пользу местной автомобилистки выплатит управление дорог и транспорта Липецкой области. Такое постановление по итогам рассмотрения иска о ДТП вынес Советский районный суд Липецка. В администрации с выводами не согласились и решили опротестовать вердикт в Липецком областном суде.



Как указано в материалах суда, причиной для судебной тяжбы стало ДТП. Вечером 30 января 2017 года истица за рулем «Рено Меган» следовала по восточному объезду в Грязинском районе. На 9 км трассы регионального значения машина попала в дорожную яму. Иномарку выбросило с дороги, она угодила в отбойник. Итогом аварии стали повреждения «Рено». Восстановление автомобиля оценили в 138 356 рублей, услуги эксперта обошлись в 15 000 рублей. Кроме того, женщина решила взыскать и моральный вред. Свои неудобства от аварии она оценила в 20 000 рублей, но в этой части суд ей отказал.



Ответчиками по иску привлекли управление дорог и транспорта Липецкой области и ОГУП «Липецкдоравтоцентр». Ни первые, ни вторые своей ответственности за побитый «Рено» не признавали. Чиновники переложили вину на следящее за состоянием дороги унитарное предприятие, а предприятие, в свою очередь, пеняло на несоблюдение водителем Правил дорожного движения. Но ни один из ответчиков не смог представить доказательств того, что причиной аварии стало что-то иное, кроме огромной ямы на дороге.



При рассмотрении жалобы на постановление судебная коллегия подтвердила верность выводов первой инстанции. Наличие контракта между ОГУП «Липецкдоравтоцентр» и управлением дорог и транспорта не освобождает последних от осуществления собственных титульных функций в сфере содержания дорог. Решение Советского райсуда устояло.