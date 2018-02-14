Чтобы поехать на первенство мира, елецкий самбист «уложил восьмерых»

Путь на вершину пьедестала первенства России оказался невероятно трудным.

Воспитанник елецкого «Локомотива» Иван Агафонов стал победителем первенства России по самбо среди юношей 17 -18 лет.

При этом для того, чтобы подняться на высшую ступень пьедестала почета нашему земляку пришлось пройти через «чистилище», ведь в его весовой категории до 65 кг выступали 48 спортсменов! Ивану пришлось выдержать восемь схваток, и во всех он вышел победителем – над самбистами Москвы и Московской области, Перми, Краснодарского края, республики Крым, Ханты-Мансийского автономного округа и Пензенской области.

В награду за такое упорство ельчанин получил не только «золотую» медаль, но и право защитить честь России в юношеском первенстве мира, которое в октябре пройдет в грузинской столице Тбилиси.

Как рассказал отец и тренер спортсмена Владимир Агафонов, пока готовиться к международному старту его подопечный начнет в родном Ельце и будет ждать вызов на сборы национальной команды.

Фото Всероссийской федерации самбо